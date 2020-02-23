Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Звук у навушнику соліста був: Руслан Квінта прокоментував скандал із гуртом TVORCHI

23.02.2020

Вчора, 22 лютого, відбувся довгоочікуваний фінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Шість молодих конкурсантів наживо представили свої композиції всій країні! Однак є ті, хто нарікав на технічні проблеми на виступі – гурт TVORCHI. За їхніми словами, саме навушник став на заваді їхньої перемоги. Музичний продюсер конкурсу Руслан Квінта прокоментував скандальну ситуацію, вказавши, що звук у навушнику соліста, все ж таки, був! 

 «Я з великою повагою ставлюся до гурту TVORCHI. Чи був звук у навушнику соліста TVORCHI? Був. Перед кожним прямим ефіром на цифровий пульт звукорежисера заливаються пісні учасників (пресети) в тому вигляді, в якому вони були налаштовані під час кількох репетицій. Усі пісні заливаються окремо. Перед виходом на сцену кожен вокаліст перевіряє, чи є звук у його «інейрах», чи чує він себе. Подальший виступ наживо повністю залежить від досвіду артиста».

За словами музичного продюсера, якщо у вокаліста немає фонограми в «інейрі», він із самого початку пісні не потрапить у ритм, тому звук у навушнику соліста точно був. 

«У всіх учасників відбору звук в «інейрах» був! У соліста гурту TVORCHI – також! Якщо у вокаліста немає фонограми в «інейрі», він із самого початку пісні не потрапить у ритм, почне орієнтуватися на «обратку» (звук, який повертається із зали на сцену) – а це запізнення по ритму на 16 тактів, що дуже помітно навіть непрофесіоналу. Як усі бачили, Джефрі із самого початку пісні і до кінця виступу ритмічно був у музиці. Це означає, що звук у навушнику був».

Однак Руслан Квінта додав, що чекає на гурт TVORCHI вже наступного Нацвідбору!

«Як музичний продюсер, я не міг не взяти такий сильний трек у Національний відбір. Але питання по вокалу виникли ще під час кастингу. У жовтні ми були впевнені, що за три місяці можна навчитися співати свою конкурсну пісню. На кожній репетиції команда проєкту працювала над тим, аби допомогти солісту вирівняти голос та подачу, налаштовувала звук у моніторі так, щоби йому було зручно. Але, як показали репетиції і живий виступ, вокал Джефрі ще нестабільний. І те, що він випав із тональності під час виступу – це, на жаль, відсутність досвіду. Отже, хлопцям є, над чим працювати. У будь-якому випадку, я радий, що TVORCHI не просто взяли участь у Нацвідборі, а вийшли у фінал. Вони зайняли гідне місце, заявили про себе величезній аудиторії. Буду радий бачити їх наступного року!»

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить