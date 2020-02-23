Вчора, 22 лютого, відбувся довгоочікуваний фінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Шість молодих конкурсантів наживо представили свої композиції всій країні! Однак є ті, хто нарікав на технічні проблеми на виступі – гурт TVORCHI. За їхніми словами, саме навушник став на заваді їхньої перемоги. Музичний продюсер конкурсу Руслан Квінта прокоментував скандальну ситуацію, вказавши, що звук у навушнику соліста, все ж таки, був!

«Я з великою повагою ставлюся до гурту TVORCHI. Чи був звук у навушнику соліста TVORCHI? Був. Перед кожним прямим ефіром на цифровий пульт звукорежисера заливаються пісні учасників (пресети) в тому вигляді, в якому вони були налаштовані під час кількох репетицій. Усі пісні заливаються окремо. Перед виходом на сцену кожен вокаліст перевіряє, чи є звук у його «інейрах», чи чує він себе. Подальший виступ наживо повністю залежить від досвіду артиста».

За словами музичного продюсера, якщо у вокаліста немає фонограми в «інейрі», він із самого початку пісні не потрапить у ритм, тому звук у навушнику соліста точно був.

«У всіх учасників відбору звук в «інейрах» був! У соліста гурту TVORCHI – також! Якщо у вокаліста немає фонограми в «інейрі», він із самого початку пісні не потрапить у ритм, почне орієнтуватися на «обратку» (звук, який повертається із зали на сцену) – а це запізнення по ритму на 16 тактів, що дуже помітно навіть непрофесіоналу. Як усі бачили, Джефрі із самого початку пісні і до кінця виступу ритмічно був у музиці. Це означає, що звук у навушнику був».

Однак Руслан Квінта додав, що чекає на гурт TVORCHI вже наступного Нацвідбору!

«Як музичний продюсер, я не міг не взяти такий сильний трек у Національний відбір. Але питання по вокалу виникли ще під час кастингу. У жовтні ми були впевнені, що за три місяці можна навчитися співати свою конкурсну пісню. На кожній репетиції команда проєкту працювала над тим, аби допомогти солісту вирівняти голос та подачу, налаштовувала звук у моніторі так, щоби йому було зручно. Але, як показали репетиції і живий виступ, вокал Джефрі ще нестабільний. І те, що він випав із тональності під час виступу – це, на жаль, відсутність досвіду. Отже, хлопцям є, над чим працювати. У будь-якому випадку, я радий, що TVORCHI не просто взяли участь у Нацвідборі, а вийшли у фінал. Вони зайняли гідне місце, заявили про себе величезній аудиторії. Буду радий бачити їх наступного року!»

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

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