Не прошло и недели, как молодая и прогрессивная певица Jerry Heil представила общественности свою конкурсную композицию для участия в Нацотборе на Евровидение-2020. Трек «Vegan» уже принес амбициозной звезде Инстаграма более 300 000 просмотров! Однако, кроме лестных комментариев, Яна получила и немного хейта. Какие комментарии вывели Jerry Heil из себя и как любимица молодежи отвечала на критику? Смотрите прямо сейчас!

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