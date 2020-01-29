Масленица ‒ один из самых древних праздников, который пришел к нам еще со времен Киевской Руси. В 2020 году праздник начнется 24 февраля и продлится до 1 марта. О том, какие существуют традиции и обычаи, связанные с этим светлым праздником, читайте в нашем материале.

Когда Масленица в 2020 году

В 2020 году масленица начнется 24 февраля и продлится до 1 марта. После этого начнется Великий пост.

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Традиции на Масленицу

Масленица ‒ древний славянский праздник. В это время все провожают зиму и готовятся к скорому приходу весны и тепла. Этот праздник называют еще мясопустом ‒ на протяжении всей недели не разрешается есть мясо. Это своеобразная подготовка к Великому посту, который наступит сразу после Масленицы.

Провожая зиму, славяне устраивали шумные гуляния. На Руси проводились кулачные бои, дети катались на санках, лошадях. Все вместе пели масленичные песни, колядки, частушки. Одним словом, веселились, как могли и хотели.

Многие обычаи Масленицы были направлены на повышение плодородия. Ведь от этого зависел достаток. Так, катания с ледяных горок должно было пробудить землю от сна. В последний день праздничной недели по традиции сжигали чучело Масленицы, которое все 7 дней носили на шесте по селу или городу. Пепел от чучела развеивали по округе для того, чтобы он задобрил и удобрил землю.

У древних славян Масленица считалась праздником в честь Марены, языческой богини. Марена олицетворяет процесс как умирания, так и возрождения. У нее два лица. Зимой, во время «смерти» природы, ‒ это равнодушная холодная колдунья. Весной и летом ‒ девица-красавица, полная жизни. Чучело Масленицы олицетворяло Марену. Но, сжигая ее, народ уничтожал только ее зимнюю ипостась и просил вернуться в новом образе, принести радость, достаток, урожай!

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Обычаи Масленицы

О том, что на Масленицу нужно есть блины, знает каждый. Однако существует еще несколько обычаев. Так, например, на праздники было принято дарить подарки. Да не простые, а со смыслом. Чаще всего в дар приносили посуду. Желательно ‒ серебряную.

Вся неделя была расписана по дням. Так, во вторник обычно ходили на смотрины и выбирали молодому человеку невесту. В среду теща обязательно должна была угостить своего зятя вкусными блинами. В четверг все устраивали настоящий разгул, а пятница была тещиным вечером.

Приметы на Масленицу

Перед тем, как наступит Масленица, необходимо было тщательно подготовиться к этому празднику. Так хозяйка пересматривала и выбрасывала всю битую или треснувшую посуду. Это делали для того, чтобы в доме был достаток.

Во время празднования столы должны были ломиться от изобилия еды. Ведь как проведешь эту неделю, так и пройдет весь год. А вот неожиданные гости сулили достаток на весь год.

Замешивать тесто на блины нужно обязательно молча, вспоминая слова и поступки своих близких.

Первый блин есть нельзя. Его нужно вынести на улицу и покрошить птицам. Считалось, что птицы, поклевав блины, улетят в небеса и попросят у Господа благословения на весь год.

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