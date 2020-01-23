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«МастерШеф. Профессионалы»-2: объявлена дата старта шоу в 2020 году

23.01.2020

Уже скоро на телеканале СТБ стартует второй сезон проекта «МастерШеф. Профессионалы». Нас ждет новый состав судей! К Эктору Хименес-Браво и Владимиру Ярославскому присоединится Ольга Мартыновская. Когда ждать «МастерШеф. Профессионалы»-2 в эфире, читайте в материале.

Стало известно, когда выйдет в эфир второй сезон «МастерШеф. Профессионалы». Время ожесточенных кулинарных битв между профессионалами наступит уже очень скоро — 29 февраля. Теперь любимое кулинарное шоу мы сможем видеть каждую субботу. Зрителей ждут обновленные, еще более сложные конкурсы и задания, новые участники в лице настоящих профи кулинарного искусства. Сезон сулит быть чрезвычайно горячим и интригующим. 

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Не пропустите премьеру «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 29 февраля  на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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