Телеканал СТБ приступил к работе над вторым сезоном успешного кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы», новой судьей которого стала Ольга Мартыновская. Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский продолжат свою работу над проектом.

Ольга Мартыновская известна как победительница третьего сезона «МастерШеф», но после финала она продолжила развиваться в кулинарном мире уже на международном уровне.

«Много лет мы с удовольствием и гордостью наблюдаем за успехами Оли. После победы на «МастерШеф» она стала успешной в Париже – городе, в котором обычно достигают высот только французские повара. Путь Оли – от участницы кастинга в 2013 году до совладелицы ресторана в центре Парижа – доказывает, что «можливо все»! Оля большой профессионал, а ее опыт и знания нужны нашим участникам», – говорит креативный продюсер студии Владимир Турич.

Ольга Мартыновская окончила основной курс в «Le cordon bleu» и стала первой в рейтинге своего выпуска. Входит в книгу «MOF 2017 – лучшие повара Франции» как лучшая женщина-иностранка шеф-повар. Участница международной кулинарной выставки SIRHA Lyon 2017 в коллаборации с Jean Marc Tachet Création. В 2017 году стала управляющей и одной из собственников ресторана «Les Foodies» в центре Парижа.

«Настолько серьезные переживания я чувствовала, когда родила дочку. Потом – когда начала жить с ней сама в другой стране. И сейчас это третий раз в моей жизни, когда на мне лежит огромная ответственность. Рядом со мной Эктор и Владимир – моя поддержка, а также команда проекта, которому я очень благодарна. Я много старалась, когда была участницей, прошла долгий путь, не растеряла приобретенное и обрела свою профессию. Через шесть лет стать судьей – это большая честь для меня! Сейчас я наконец-то могу себя похвалить», – говорит Ольга Мартыновская.

«МастерШеф. Профессионалы» – кулинарное шоу, участниками которого могут стать только опытные кулинары. Профессионалы проходят индивидуальные и командные задания, а также битвы черных. Победитель проекта получит вознаграждение в размере 1 000 000 гривен.

Премьера проекта в эфире СТБ состоится 29 февраля. В сезоне запланировано 18 эпизодов.

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