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«МастерШеф. Професіонали»: стало відомо хто стане новим суддею

23.01.2020

Телеканал СТБ розпочав роботу над другим сезоном успішного кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали», новою суддею якого стала Ольга Мартиновська. Ектор Хіменес-Браво і Володимир Ярославський продовжать свою роботу над проєктом.

Ольга Мартиновська відома як переможниця третього сезону «МастерШеф», але після фіналу вона продовжила розвиватися в кулінарному світі вже на міжнародному рівні.

«Багато років ми із задоволенням і гордістю спостерігаємо за успіхами Олі. Після перемоги на «МастерШеф» вона стала успішною в Парижі – місті, в якому зазвичай досягають висот тільки французькі кухарі. Шлях Олі – від учасниці кастингу в 2013 році до співвласниці ресторану в центрі Парижа – доводить, що «можливо все»! Оля великий професіонал, а її досвід і знання потрібні нашим учасникам», – говорить креативний продюсер студії Володимир Турич.

Ольга Мартиновська закінчила основний курс в «Le cordon bleu» і стала першою в рейтингу свого випуску. Входить у книгу «MOF 2017 найкращі кухарі Франції» як найкраща жінка-іноземка шеф-кухар. Учасниця міжнародної кулінарної виставки SIRHA Lyon 2017 у колаборації з Jean Marc Tachet Création. У 2017 році стала керуючою і співвласницею ресторану «Les Foodies» в центрі Парижа.

«Настільки серйозні переживання вперше я відчула, коли народила доньку. Потім – коли почала жити з нею сама в іншій країні. І зараз це втретє в моєму житті, коли на мені величезна відповідальність. Поряд зі мною Ектор і Володимир – моя підтримка, а також команда проєкту, якому я дуже вдячна. Я дуже старалася, коли була учасницею, пройшла довгий шлях, не загубила набуте і знайшла свою професію. Через шість років стати суддею – це для мене велика честь! Зараз нарешті я можу себе похвалити», – каже Ольга Мартиновська.

«МастерШеф. Професіонали» – кулінарне шоу, учасниками якого можуть стати тільки досвідчені кулінари. Професіонали проходять індивідуальні та командні завдання, а також битви чорних. Переможець проєкту отримає винагороду в розмірі 1 000 000 гривень.

Прем’єра проєкту в ефірі СТБ відбудеться 29 лютого 2020 року. У сезоні заплановано 18 епізодів.

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