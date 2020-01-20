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Вторым членом жюри Национального отбора на Евровидение-2020 стала Тина Кароль

20.01.2020

Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя второго члена жюри, который будет оценивать конкурсантов Национального отбора на Евровидение-2020. В феврале место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль.

В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Афинах, где заняла 7 место. Более 15 лет Тина Кароль занимается активной музыкальной деятельностью: певица является тренером вокального шоу «Голос країни», выпустила 11 альбомов, 35 клипов и 3 музыкальных фильма; на ее счету 11 концертных сольных туров. Тина Кароль многократно отмечена государственными и церковными наградами (за весомый вклад в развитие культуры и искусства Украины и за свою благотворительную деятельность), а также получила около 20 музыкальных и телевизионных премий, среди которых M1 MUSIC AWARDS, YUNA, Телетриумф.

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 «Я рада стать членом жюри Национального отбора конкурса Евровидение, быть частью большой команды исторического события. Всем своим опытом и знаниями готова поддержать конкурсантов и открыть новые горизонты их таланта. Мы выбираем того, кто будет представлять страну, но не надо забывать, что потом артист в нее возвращается. Задача артиста достойно выступить на конкурсе, а после стать настоящей звездой в своей стране. Евровидение – очень сложный механизм, и я выступаю за то, чтобы не усложнять жизнь тем, кто туда едет, завышенными ожиданиями победы. Во всем и всегда нужно стремиться победить, но не стоит никого бичевать, если результат другой.

Однозначно мы поющая нация, умеем делать музыку мирового уровня. Я точно против того, чтобы ставить перед творческими людьми спортивные нормативы и стирать их личность желанием золотой медали. По итогу длинного творческого пути всегда побеждает музыка. Вместе мы пишем историю уже сегодня», – прокомментировала Тина.

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Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.

Креативный продюсер – Наталья Франчук.

Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

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