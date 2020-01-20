Телеканали СТБ і UA: Суспільне мовлення оголосили ім’я другого члена журі, який буде оцінювати конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020. У лютому місце за суддівським столом займе народна артистка України Тіна Кароль.

2006 року Тіна Кароль представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, який проходив в Афінах, де зайняла 7 місце. Понад 15 років Тіна Кароль займається активною музичною діяльністю: співачка є тренером вокального шоу «Голос країни», випустила 11 альбомів, 35 кліпів і 3 музичних фільми; на її рахунку 11 концертних сольних турів. Тіна Кароль багаторазово відзначена державними та церковними нагородами (за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва України та за свою благодійну діяльність), а також отримала близько 20 музичних і телевізійних премій, серед яких M1 MUSIC AWARDS, YUNA, Телетріумф.

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«Я рада стати членом журі Національного відбору конкурсу Євробачення, бути частиною великої команди історичної події. Всім своїм досвідом і знаннями готова підтримати конкурсантів і відкрити нові горизонти їхнього таланту. Ми обираємо того, хто представлятиме країну, але не треба забувати, що потім артист в неї повертається. Завдання артиста – гідно виступити на конкурсі, а після – стати справжньою зіркою у своїй країні. Євробачення – дуже складний механізм, і я виступаю за те, щоби не ускладнювати життя тим, хто туди їде, завищеними очікуваннями перемоги. У всьому і завжди потрібно прагнути перемогти, але не варто нікого бичувати, якщо результат інший.

Однозначно ми співоча нація, вміємо створювати музику світового рівня. Я точно проти того, щоби ставити перед творчими людьми спортивні нормативи і стирати їхню особистість бажанням золотої медалі. У підсумку довгого творчого шляху завжди перемагає музика. Разом ми пишемо історію вже сьогодні», – прокоментувала Тіна.

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Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору на Євробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ і телеканалі Суспільного мовника UA: ПЕРШИЙ.

Музичний продюсер Національного відбору – Руслан Квінта.

Креативний продюсер – Наталя Франчук.

Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

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