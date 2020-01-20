Объявлено имя первого судьи Национального отбора на Евровидение-2020

Телеканалы СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя первого члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020. Им стал народный артист Украины и бессменный спарринг-партнер Сергея Притулы – Андрей Данилко.

Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентоспособно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этот раз и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все? – говорит Андрей Данилко.

Напомним, музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта. Креативный продюсер – Наталья Франчук.

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Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Прямые эфиры Национального отбора – 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ. Информационную поддержку Национального отбора будут осуществлять все телеканалы группы StarLightMedia.

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65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. В этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе Евровидение предоставляет UA: Общественное вещание. Расходы по проведению кастинга и телевизионной части Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

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