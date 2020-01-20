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Оголошено ім’я першого судді Національного відбору на Євробачення-2020

20.01.2020

Телеканали СТБ і UA: Суспільне мовлення оголосили ім’я першого члена журі Національного відбору на Євробачення-2020. Ним став народний артист України і незмінний спаринг-партнер Сергія Притули – Андрій Данилко.

Ось уже п’ятий рік у кріслі журі, але мої критерії відбору не змінюються: головне, щоб країна була яскраво і конкурентно представлена ​​на Євробаченні. Я сподіваюся, цього разу і глядачі, і журі оберуть гідного представника від України. Інакше – навіщо це все? – каже Андрій Данилко.

Нагадаємо, музичний продюсер Національного відбору – Руслан Квінта. Креативний продюсер – Наталя Франчук.

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Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Прямі ефіри Національного відбору 2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ і телеканалі Суспільного мовника UA: ПЕРШИЙ. Інформаційну підтримку Національного відбору здійснюватимуть усі телеканали групи StarLightMedia.

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65-й ​​міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам, Нідерланди. Цього року фінансову підтримку переможцю Національного відбору під час підготовки, поїздки і перебування на конкурсі Євробачення надає UA: Суспільне мовлення. Витрати, пов’язані з кастингом і телевізійною частиною Національного відбору бере на себе телеканал СТБ.

Video: Оголошено ім’я першого судді Національного відбору на Євробачення-2020

Хто став першим членом журі Національного відбору на Євробачення 2020 Україні? Імена суддів відбору на Євробачення 2020 (Україна)

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