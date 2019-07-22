Лунный календарь стрижек на июль 2019 года поможет вам выбрать правильную дату для посещения парикмахерской. Чтобы добиться идеального результата и не повредить волосы во время стрижки или окраски волос, нужно учитывать фазу Луны в июле 2019 года. В материале от экстрасенса Ярославы Федоровой вы узнаете, в какие дни нужно идти к мастеру, а когда лучше остаться дома.

Больше по теме: Модные прически 2019: тренды на весь год

Стоит отметить, что в июле нас ждет 2 затмения: 2 июля – полное солнечное затмение и 17 июля – частичное лунное затмение. Период между затмениями называется Коридор затмений, и как всегда это достаточно сложное и конфликтное время. Будьте максимально осторожными в общении с окружающими и старайтесь избегать больших скоплений людей.

Что касается экспериментов со внешностью, данный период тоже не самый удачный, поэтому стоит воздержаться от новых косметических процедур и экспериментов с прической.

Больше по теме: Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой

Благоприятные дни для стрижки волос в июле 2019 года

В июле будет не так уж много благоприятных дней для посещения салонов красоты. В связи с этим советуем заблаговременно записаться к любимому мастеру с учетом нашего прогноза. Можно стричься, когда Луна находиться в знаках Льва и Девы: 1, 6‒9, 12‒13, 15‒16, 18, 26‒28 июля.

Больше по теме: Как укрепить волосы: делаем средства в домашних условиях

Неблагоприятные дни для стрижки волос в июле 2019 года

Отказаться от окрашивания волос, а также новой стрижки следует в такие дни: 2‒3,5,10‒12, 14, 17, 19 ,21‒25, 29‒31 июля. Эти дни лучше посвятите своей семье или просто поваляйтесь в кровати и хорошенько отдохните.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ