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Ингредиенты:

Способ приготовления:

После этого хранить в холодильнике.

Залить полученным раствором огурцы, накрыть крышкой или марлей и оставить при комнатной температуре примерно на день.

Еще раз перемешать солевой раствор, желательно до полного растворения соли.

Плотно уложить огурцы, пока не заполнится вся банка.

На дно банки объемом три литра или контейнера разложить половину крупно нарубленной зелени и часть зубков чеснока.

Отфильтрованную или прокипяченную охлажденную воду налить в миску и высыпать соль. Перемешать.

Неочищенную от кожуры чесночную головку разделить на отдельные зубчики. Подавить их с помощью «толкушки» или широким лезвием ножа.

Хорошо промыть огурцы и зелень.

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Ингредиенты:

Способ приготовления:

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Ингредиенты (для 3-литровой банки):

Способ приготовления:

Замочить огурцы в воде минимум на час. На дно чистой банки положить листья хрена, вишни и смородины, веточку укропа. Плотно уложить крупные огурцы — они должны располагаться вертикально.

Сверху выложить огурцы поменьше. Затем накрыть их листочками хрена, вишни и смородины. Добавить чеснок, перец, лавровый лист, соль. Залить холодной очищенной водой.

Закрыть банку капроновой крышкой, хорошо встряхнуть, чтобы растворилась соль. Спрятать на трое суток в теплое темное место, слегка прикрыв крышкой.

Не забывать собирать пену из банки. Слить рассол в отдельную посуду, добавить 100 мл воды и кипятить около 5 минут. Снять пену.

Посыпать огурцы горчицей или добавить ее, предварительно завернув в чистую белую хлопчатобумажную ткань.

Не спеша залить огурцы кипящим рассолом до края горла банки, закатать стерилизованной крышкой. Перевернуть вверх дном, проверить, чтобы из-под крышки не текло и не шипело.

Укутать банки (например, одеялом) и оставить остывать.