Кабачок – легкий и полезный продукт, в котором много питательных микроэлементов. Блины из кабачков готовятся очень просто, но при этом имеют интересный вкус и много пользы для организма. Предлагаем пошаговые рецепты блинчиков из кабачков от участников «МастерШеф».

Рецепт №1

Ингредиенты:

Половина среднего кабачка

Молоко – 1 ст.

Мука – 2 ст.

Яйцо – 3 шт.

Соль – ч. л.

Сахарный песок – ст. л.

Подсолнечное масло – 3 ст. л.

Большая луковица

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Приготовление:

Кабачок очищаем, вынимаем семечки. Натираем на мелкой терке. Добавляем тертый репчатый лук, чайную ложку соли и столовую ложку сахарного песка. В отдельной миске взбиваем яйца. В тертый кабачок добавляем молоко и взбитые яйца. Тщательно перемешиваем. Добавляем просеянную муку высшего сорта. Получается в меру жидкое тесто. Чтобы блины не прилипали к сковородке, добавить подсолнечное масло. Блины подаются горячими, со сметаной.

Рецепт № 2

Ингредиенты:

Кабачок – 450 г

Кефир – 300 г

Мука – 350 г

Яйцо – 4 шт.

Масло подсолнечное – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Петрушка

Сливочное масло

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Приготовление:

Кабачки натереть на мелкой тёрке и отжать сок. Добавить взбитые яйца, соль, кефир и порубленную петрушку. Всё перемешать. Добавляем постепенно муку, замешиваем негустое тесто. Добавляем подсолнечное масло. Перемешиваем и даём постоять минут 20. Горячую сковороду смазываем подсолнечным маслом. Формируем блинчик и жарим с обеих сторон до золотистого цвета. Готовый блин смазываем сливочным маслом.

Рецепт № 3

Ингредиенты:

Кабачок – 450 г

Яйцо – 4 шт.

Пшеничная мука – 350 г

Кефир – 300 мл.

Подсолнечное масло – 1 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Петрушка – 2 ст. л.

Сода – 0,5 ст. л.

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Приготовление:

Натрите на мелкой терке кабачок и отожмите из него сок. После этого добавьте взбитые яйца, кефир, измельченную петрушку, посолите и перемешайте массу. Добавьте муки столько, сколько потребуется для достаточно жидкого теста. Затем добавьте растительное масло, соду и перемешайте тесто. Оставьте его на 20 минут. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

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