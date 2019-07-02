Блинчики из кабачков: топ-3 рецептов приготовления от участников «МастерШеф»
02.07.2019
Кабачок – легкий и полезный продукт, в котором много питательных микроэлементов. Блины из кабачков готовятся очень просто, но при этом имеют интересный вкус и много пользы для организма. Предлагаем пошаговые рецепты блинчиков из кабачков от участников «МастерШеф».
Рецепт №1
Ингредиенты:
- Половина среднего кабачка
- Молоко – 1 ст.
- Мука – 2 ст.
- Яйцо – 3 шт.
- Соль – ч. л.
- Сахарный песок – ст. л.
- Подсолнечное масло – 3 ст. л.
- Большая луковица
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Приготовление:
- Кабачок очищаем, вынимаем семечки. Натираем на мелкой терке.
- Добавляем тертый репчатый лук, чайную ложку соли и столовую ложку сахарного песка.
- В отдельной миске взбиваем яйца.
- В тертый кабачок добавляем молоко и взбитые яйца. Тщательно перемешиваем.
- Добавляем просеянную муку высшего сорта. Получается в меру жидкое тесто.
- Чтобы блины не прилипали к сковородке, добавить подсолнечное масло.
- Блины подаются горячими, со сметаной.
Рецепт № 2
Ингредиенты:
- Кабачок – 450 г
- Кефир – 300 г
- Мука – 350 г
- Яйцо – 4 шт.
- Масло подсолнечное – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Петрушка
- Сливочное масло
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Приготовление:
- Кабачки натереть на мелкой тёрке и отжать сок.
- Добавить взбитые яйца, соль, кефир и порубленную петрушку. Всё перемешать.
- Добавляем постепенно муку, замешиваем негустое тесто.
- Добавляем подсолнечное масло. Перемешиваем и даём постоять минут 20.
- Горячую сковороду смазываем подсолнечным маслом.
- Формируем блинчик и жарим с обеих сторон до золотистого цвета.
- Готовый блин смазываем сливочным маслом.
Рецепт № 3
Ингредиенты:
- Кабачок – 450 г
- Яйцо – 4 шт.
- Пшеничная мука – 350 г
- Кефир – 300 мл.
- Подсолнечное масло – 1 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Петрушка – 2 ст. л.
- Сода – 0,5 ст. л.
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Приготовление:
- Натрите на мелкой терке кабачок и отожмите из него сок. После этого добавьте взбитые яйца, кефир, измельченную петрушку, посолите и перемешайте массу.
- Добавьте муки столько, сколько потребуется для достаточно жидкого теста.
- Затем добавьте растительное масло, соду и перемешайте тесто. Оставьте его на 20 минут.
- Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и выпекайте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
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