28 июня вся страна будет праздновать День Конституции Украины. Столица отметит этот праздник концертами и фестивалями. В нашем материале ‒ перечень самых интересных мероприятий, которые пройдут в праздничные выходные в Киеве 28‒29 июня.

Лето на ВДНГ

Когда: 28 июня

Где: пр-т Академика Глушкова, 1

Цена: бесплатно

28 июня на территории ВДНГ состоится празднование Дня Конституции Украины. Киевлян и гостей столицы ждет множество локаций ‒ BBQ-зоны, insta-пространство «Пикник Сад», бассейн под открытым небом, лаунж-зоны, футбольные поля, веревочный парк и многое другое. Здесь точно не придется скучать. Каждый сможет найти себе занятие по душе.

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Кураж Базар Circus Night Market

Когда: 28 июня

Где: пр-т Академика Глушкова, 1 (19 павильон ВДНГ)

Цена: от 50 грн

Кураж Базар ‒ это благотворительная барахолка, где более 300 продавцов предлагают уникальные винтажные и абсолютно новые вещи. Тут вас ждут тусовки с тематическими вечеринками: от рэп-батлов до литературных вечеров, кинотеатр на 200 мест, инклюзивная детская зона с мастер-классами, бебиситтерами и игрушками, ресторанный фуд-корт и огромные декорации, которые за считаные часы меняются, как день и ночь. В этом году тема мероприятия ‒ Night Market Circus. Лучшие артисты циркового жанра, гимнасты и жонглеры, фокусники и клоуны, продемонстрируют свое мастерство, отвагу и ловкость. Также посетителей ждет концерт группы GusGus и других артистов электронного жанра в музыке.

Итальянский современный балет. Concept # 1

Когда: 28 июня, 19:30

Где: ул. Васильковская, 1 (сцена № 6)

Цена: 250‒900 грн

Туринский современный балет BTT (Италия) приедет в Киев впервые. Танцоры выступят вместе с украинским электронным дуэтом Ptakh_Jung и итальянской арфисткой Федерико Мальяно. Сочетание классического балета, современного танца, импровизации и живой электронной музыки точно не оставят никого равнодушным. Такое событие пропустить нельзя!

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Концерт группы «Табула Раса»

Когда: 28 июня, 22:00

Где: ул. Богатырская, 25 (Docker Pub / Докер-Паб)

Цена: 125‒1400 грн

Что может быть лучше выступления любимой группы на праздник? Все мы знаем наизусть хиты «Любимая машина», «Дорога» («Я сошел с ума»), «Шейк «Шей-Шей» и многие другие. Любители украинского рока и поклонники современной поп-музыки точно останутся довольны. Ведь энергетика, которая присутствует на концертах группы «Табула Раса», просто зашкаливает!

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Концерт Hedonism Sunset Live на берегу Днепра

Когда: 29 июня (с 18:00 до 6:00)

Где: Труханов остров

Цена: от 550 грн

Если вы устали от шумного города и хотите расслабиться, пообщаться с друзьями и полюбоваться красотами города в лучах заката, тогда концерт Hedonism Sunset Live точно для вас. Романтические мелодии от «Луна», «Мы», daKooka никого не оставят равнодушными. Прекрасная музыка, теплая атмосфера и искренний диалог с артистами ‒ разве можно лучше провести праздничные выходные?

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