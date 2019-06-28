28 червня вся країна святкуватиме День Конституції України. Столиця відзначить це свято концертами та фестивалями. У нашому матеріалі ‒ перелік найцікавіших заходів, які пройдуть у святкові вихідні в Києві 28‒29 червня.

Літо на ВДНГ

Коли: 28 червня

Де: пр-т Академіка Глушкова, 1

Ціна: безкоштовно

28 червня на території ВДНГ відбудеться святкування Дня Конституції України. Киян і гостей столиці чекає безліч локацій ‒ BBQ-зони, insta-простір «Пікнік Сад», басейн під відкритим небом, лаунж-зони, футбольні поля, мотузковий парк і багато іншого. Тут точно не доведеться нудьгувати. Кожен зможе знайти собі заняття до душі.

Більше на тему: Вихідні в червні 2019 року в Україні: скільки відпочиватимуть українці

Кураж Базар Circus Night Market

Коли: 28 червня

Де: пр-т Академіка Глушкова, 1 (19 павільйон ВДНГ)

Ціна: від 50 грн

Кураж Базар ‒ це благодійна барахолка, де понад 300 продавців пропонують унікальні вінтажні й абсолютно нові речі. Тут вас чекають тусовки з тематичними вечірками: від реп-батлів до літературних вечорів, кінотеатр на 200 місць, інклюзивна дитяча зона з майстер-класами, бебісітерами та іграшками, ресторанний фуд-корт і величезні декорації, які за лічені години змінюються, як день і ніч . Цього року тема заходу ‒ Night Market Circus. Найкращі артисти циркового жанру, гімнасти та жонглери, фокусники та клоуни продемонструють свою майстерність, відвагу та спритність. Також на відвідувачів чекатиме концерт гурту GusGus та інших артистів електронного жанру в музиці.

Італійський сучасний балет. Concept #1

Коли: 28 червня, 19:30

Де: вул. Васильківська, 1 (сцена № 6)

Ціна: 250‒900 грн

Туринський сучасний балет BTT (Італія) відвідає Київ уперше. Танцюристи виступатимуть разом із українським електронним дуетом Ptakh_Jung та італійською арфісткою Федеріко Мальяно. Поєднання класичного балету, сучасного танцю, імпровізації та живої електронної музики точно не залишать нікого байдужим. Таку подію пропустити не можна!

Більше на тему: Де погуляти в Києві: огляд найкращих парків для відпочинку від Михайла Присяжнюка

Концерт гурту «Табула Раса»

Коли: 28 червня, 22:00

Де: вул. Богатирська, 25 (Docker Pub/Докер-Паб)

Ціна: 125‒1400 грн

Що може бути краще за виступ улюбленого гурту на свято? Всі ми знаємо напам’ять хіти «Улюблена машина», «Дорога», «Шейк «Шей-Шей» та багато інших. Поціновувачі українського року та шанувальники сучасної поп-музики точно будуть задоволені. Адже енергетика, яка панує на концертах гурту «Табула Раса», просто зашкалює!

Більше на тему: Недорогий відпочинок на морі в Україні: список місць

Концерт Hedonism Sunset Live на березі Дніпра

Коли: 29 червня (з 18:00 до 6:00)

Де: Труханів острів

Ціна: від 550 грн

Якщо ви втомилися від галасливого міста та хочете розслабитися, поспілкуватися з друзями та помилуватися принадами міста в променях заходу сонця, тоді концерт Hedonism Sunset Live ‒ саме те, що потрібно. Романтичні мелодії від «Луна», «Мы», daKooka точно нікого не залишать байдужими. Прекрасна музика, тепла атмосфера та щирий діалог із артистами ‒ хіба можна краще провести святкові вихідні?

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ