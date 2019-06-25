Оля Полякова: биография, личная жизнь и все новости об артистке

Оля Полякова — одна из самых успешных украинских артисток, которая является эталоном успеха и таланта. Она уже много лет уверенно покоряет сердца слушателей по всему миру. Интересные факты из жизни, а также биографию артистки читайте в нашем материале.

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Оля Полякова – поп-дива украинской сцены и самая гастролирующая певица отечественного шоу-бизнеса. В копилке хитов исполнительницы такие песни как «Королева ночи», «Шлепки», «О боже как больно», «Люли-люли», «Мама казала», «Плавочки» и многие другие.

Одна из самых известных и эпатажных блондинок украинского шоу-бизнеса с раннего детства занимается музыкой: окончила музыкальную школу по классу фортепиано, музыкальное училище им. Леонтовича по классу хорового дирижирования, а также Киевский национальный университет культуры и искусств по классу эстрадного вокала. Также Оля имеет диплом оперной певицы. Голосовой диапазон артистки — 3 октавы.

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2018 год выдался для певицы триумфальным, а для зрителя запоминающимся благодаря треку-блокбастеру «Королева Ночи», который получил статус «золотого» и премию Музыкальной Платформы. А одноименный видеоклип набрал свыше 28 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале певицы, попав в топ-10 самых просматриваемых видеоработ по версии YouTube Rewind Украина, тем самым ознаменовав новый этап в творческой карьере Поляковой.

В прошлом году Оля Полякова сделала то, что не удавалось ни одному украинскому артисту – 26 октября в киевском Дворце спорта при полном аншлаге певица показала шоу мирового уровня «Королева Ночи», задав новую планку украинского музыкального производства.

Также в 2018 году Полякова была удостоена звания «Самой красивой» женщины Украины по версии журнала о звездах Viva! и стала первой звездой украинского шоу-бизнеса, которая заключила контракт по лицензированию собственного имени и приобретению бренда «Оля Полякова».

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В ушедшем году артистка продолжила актерскую карьеру сразу в двух кинолентах: «Я, Ты, Он, Она» и комедии «Свингеры-2».

В конце года поп-дива стала номинантом сразу в трех категориях музыкальной премии Yuna-2019: «Исполнительница года», «Лучший эстрадный хит» и «Лучшее концертное шоу». Также Полякова отправилась в большой тур «Королева ночи».

Оля Полякова замужем за успешным бизнесменом Вадимом Поляковым и воспитывает двух девочек — Марию и Алису.

В 2019 году Оля Полякова становится судьей грандиозного вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ. Успешная артистка, талантливая певица, харизматичная телеведущая точно знает, как разглядеть в конкурсантах тот самый фактор «Х»!

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