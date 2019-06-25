Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Оля Полякова: биография, личная жизнь и все новости об артистке

25.06.2019

Оля Полякова — одна из самых успешных украинских артисток, которая является эталоном успеха и таланта. Она уже много лет уверенно покоряет сердца слушателей по всему миру. Интересные факты из жизни, а также биографию артистки читайте в нашем материале.

Больше по теме: Алессандро Сафина (Alessandro Safina): биография, личная жизнь и все новости об артисте

оля полякова, оля полякова биография, оля полякова личная жизнь

Оля Полякова – поп-дива украинской сцены и самая гастролирующая певица отечественного шоу-бизнеса. В копилке хитов исполнительницы такие песни как «Королева ночи»«Шлепки»«О боже как больно»,  «Люли-люли»«Мама казала»«Плавочки» и многие другие.

Одна из самых известных и эпатажных блондинок украинского шоу-бизнеса с раннего детства занимается музыкой: окончила музыкальную школу по классу фортепиано, музыкальное училище им. Леонтовича по классу хорового дирижирования, а также Киевский национальный университет культуры и искусств по классу эстрадного вокала. Также Оля имеет диплом оперной певицы. Голосовой диапазон артистки — 3 октавы.

Больше по теме: Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте

2018 год выдался для певицы триумфальным, а для зрителя запоминающимся благодаря треку-блокбастеру «Королева Ночи», который получил статус «золотого» и премию Музыкальной Платформы. А одноименный видеоклип набрал свыше 28 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале певицы, попав в топ-10 самых просматриваемых видеоработ по версии YouTube Rewind Украина, тем самым ознаменовав новый этап в творческой карьере Поляковой.

оля полякова, оля полякова биография, оля полякова личная жизнь

оля полякова, оля полякова биография, оля полякова личная жизнь

оля полякова, оля полякова биография, оля полякова личная жизнь оля полякова, оля полякова биография, оля полякова личная жизнь

В прошлом году Оля Полякова сделала то, что не удавалось ни одному украинскому артисту – 26 октября в киевском Дворце спорта при полном аншлаге певица показала шоу мирового уровня «Королева Ночи», задав новую планку украинского музыкального производства.

Также в 2018 году Полякова была удостоена звания «Самой красивой» женщины Украины по версии журнала о звездах Viva! и стала первой звездой украинского шоу-бизнеса, которая заключила контракт по лицензированию собственного имени и приобретению бренда «Оля Полякова».

Больше по теме: Настя Каменских: биография, личная жизнь и все новости об артистке

В ушедшем году артистка продолжила актерскую карьеру сразу в двух кинолентах: «Я, Ты, Он, Она» и комедии «Свингеры-2».

В конце года поп-дива стала номинантом сразу в трех категориях музыкальной премии Yuna-2019: «Исполнительница года», «Лучший эстрадный хит» и «Лучшее концертное шоу». Также Полякова отправилась в большой тур «Королева ночи».

оля полякова, оля полякова биография, оля полякова личная жизнь оля полякова, оля полякова биография, оля полякова личная жизнь

Оля Полякова замужем за успешным бизнесменом Вадимом Поляковым и воспитывает двух девочек — Марию и Алису.

В 2019 году Оля Полякова становится судьей грандиозного вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ. Успешная артистка, талантливая певица, харизматичная телеведущая точно знает, как разглядеть в конкурсантах тот самый фактор «Х»! 

Больше по теме: «Х-фактор» приглашает на главный день рождения года

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить