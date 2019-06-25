Алессандро Сафина (Alessandro Safina): биография, личная жизнь и все новости об артисте

Алессандро Сафина (Alessandro Safina) — выдающийся итальянский лирический тенор с уникальным стилем. Артист поет как классику, так и песни в современной обработке, являясь создателем такого жанра исполнения как «поп-опера». Интересные факты из жизни, а также биографию Алессандро Сафина, читайте в нашем материале.

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Алессандро Сафина родился в итальянском городе Сиена в творческой семье. С детства артисту прививали любовь к музыке и развивали природный талант. В возрасте 17 лет он поступил в консерваторию Луиджи Керубини во Флоренции, пройдя высокий конкурс. Невероятно талантливый и артистичный Сафина к 26 годам не только объездил всю Европу с концертами, но и получил престижную награду на Международном вокальном конкурсе.

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В середине 90-х певец решает попробовать что-то новое и умело комбинирует различные жанры, объединяя оперу с популярной музыкой. Алессандро является создателем такого направления как «поп-опера». Так, в 2000 году выходит легендарный хит «Luna», который продержался на первых строчках хит-парадов в течении 14 недель. Сингл имеет сокрушительный успех и делает певца известным в Европе, Азии и США.

На волне успеха Алессандро Сафина отправляется в мировое турне, и даже выступает перед Королевой Елизаветой II. Его дебютный альбом «INSIEME TE» становится платиновым, был выпущен в 38 странах общим тиражом более миллиона экземпляров. Добившись успеха на эстраде, Сафина снялся в кино, сыграв самого себя в культовом сериале «Клон» и принимает участие в записи саундтрека.

У Алессандро Сафина есть сын Пьетро от брака с итальянской танцовщицeй и актрисой Лоренца Марио. Но певец предпочитает не распространяться о личной жизни.

Кумир артиста — Энрико Карузо. Но помимо классический музыки, певец интересуется поп- и рок-музыкой. Среди музыкальных предпочтений Алессандро — U2, Genesis, Depeche Mode и The Clash.

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В 2019 году Алессандро Сафина становится судьей грандиозного проекта «Х-фактор» на телеканале СТБ. Сочетание голоса, природного таланта и целеустремленности помогут исполнителю найти настоящие таланты!