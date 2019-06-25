Даша Трегубова — настоящий пример успешной женщины во всех сферах жизни. Она одна из самых талантливых актрис, телеведущих и сценаристов в Украине. Даша сумела построить впечатляющую карьеру и стать примерной матерью. Давайте же вспомним, как начинался путь к успеху ведущей грандиозного вокального шоу «Х-фактор»!

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Любительница экстрима и, в то же время, настоящая леди имеет за спиной 20 лет работы в кино и телевидении. Даша начала свой творческий путь еще с детства, окончив музыкальную школу по классу фортепиано. Кроме того, решила повязать жизнь с кино и получила диплом режиссера Института кино и телевидения.

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На втором курсе девушка засияла в прямом эфире на канале IVK. Даша также успела поработать автором и ведущей, сценаристом, режиссером, главным редактором канала. В ее профессиональном арсенале работа с самыми востребованными медиа Украины.

Даша Трегубова награждена титулом «Ведущая года» и «Актриса года». Главная награда в жизни — это, конечно, дочь Полина. Юная девушка в свои восемь лет активно снимается на телевидении и в кино, пробует себя в моделинге — принимает участие в показах на Junior Fashion Week.

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Ведущую привлекает активный отдых: на своем байке она объездила почти всю Украину и пол-Европы. Даша не упускает возможности соединять путешествия с экстримом. Женщина покорила Килиманджаро и даже прыгала с парашютом.

В 2018 году актриса становится ведущей мотивационного шоу «Цієї миті рік потому». Она настолько вдохновилась историями героев, что была готова сама за год исполнить заветную мечту — спеть сложную и красивую песню. Также Даша — соведущая «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Все буде добре» и других шоу на телеканале СТБ.

Даша Трегубова прошла путь, который привел ее к сегодняшней популярности. Она стала доказательством, что труд — самый большой шаг на пути к осуществлению заветных желаний.

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Уже осенью 2019 талантливая артистка станет ведущей 10 сезона вокального шоу «Х-фактор».

Смотрите совсем скоро грандиозный 10 сезон вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ!

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