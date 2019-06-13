Малосольные огурцы: топ-5 самых вкусных рецептов от участников проекта «МастерШеф. Профессионалы»
Хотите узнать, как приготовить малосольные огурцы быстро и аппетитно? В нашей топ-5 подборке вы найдете простые рецепты на любой вкус от участников проекта «МастерШеф. Профессионалы». Читайте лучшие рецепты малосольных огурцов прямо сейчас!
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Рецепт хрустящих малосольных огурцов
Ингредиенты:
- 2 кг огурцов (лучше небольших)
- 3 ст. л. соли
- 1 пуч. укропа
- 1 гол. свежего чеснока
- 6–7 ст. кипяченой или фильтрованной воды
Способ приготовления:
- Хорошо промыть огурцы и зелень.
- Неочищенную от кожуры чесночную головку разделить на отдельные зубчики. Подавить их с помощью «толкушки» или широким лезвием ножа.
- Отфильтрованную или прокипяченную охлажденную воду налить в миску и высыпать соль. Перемешать.
- На дно банки объемом три литра или контейнера разложить половину крупно нарубленной зелени и часть зубков чеснока.
- Плотно уложить огурцы, пока не заполнится вся банка.
- Сверху положить остатки чеснока и укроп.
- Еще раз перемешать солевой раствор, желательно до полного растворения соли.
- Залить полученным раствором огурцы, накрыть крышкой или марлей и оставить при комнатной температуре примерно на день.
- После этого хранить в холодильнике.
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Быстрый рецепт малосольных огурцов
Ингредиенты:
- 500 г огурцов
- ½ пуч. петрушки
- ½ пуч. укропа
- 2 зуб. чеснока
- щепотка соли
- щепотка сахара
- чили (молотый) — по вкусу
Способ приготовления:
- Помыть огурцы, нарезать кольцами.
- Измельчить остальные ингредиенты, тщательно все перемешать.
- Смешать огурцы с маринадом.
- Мариновать 15 минут.
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Рецепт соленых огурцов с пряностями
Ингредиенты (для 3-литровой банки):
- 1,5 кг огурцов
- 2 шт. молодых листьев хрена
- 5 шт. листиков вишни
- 5 шт. листиков смородины
- 1 пучок укропа
- 2 шт. лаврового листа
- 5 шт. душистого перца горошком
- 2 зубчика чеснока
- 100 г морской соли
- 3 л фильтрованной или бутилированной воды
Способ приготовления:
- Замочить огурцы в воде минимум на час. На дно чистой банки положить листья хрена, вишни и смородины, веточку укропа. Плотно уложить крупные огурцы — они должны располагаться вертикально.
- Сверху выложить огурцы поменьше. Затем накрыть их листочками хрена, вишни и смородины. Добавить чеснок, перец, лавровый лист, соль. Залить холодной очищенной водой.
- Закрыть банку капроновой крышкой, хорошо встряхнуть, чтобы растворилась соль. Спрятать на трое суток в теплое темное место, слегка прикрыв крышкой.
- Не забывать собирать пену из банки. Слить рассол в отдельную посуду, добавить 100 мл воды и кипятить около 5 минут. Снять пену.
- Посыпать огурцы горчицей или добавить ее, предварительно завернув в чистую белую хлопчатобумажную ткань.
- Не спеша залить огурцы кипящим рассолом до края горла банки, закатать стерилизованной крышкой. Перевернуть вверх дном, проверить, чтобы из-под крышки не текло и не шипело.
- Укутать банки (например, одеялом) и оставить остывать.
- Хранить огурцы в темном прохладном месте.
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Рецепт малосольных огурцов с чесноком
Ингредиенты:
- 1 кг мелких грунтовых огурцов
- 3 зубчика чеснока
- 1 лист хрена
- 2–3 зонтика укропа
- 2 ст. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 л воды
Способ приготовления:
- Помыть огурцы, оставить в холодной воде на 60 минут.
- В 1 литре воды растворить соль и сахар, важно сохранить пропорции.
- Помыть и крупно нарезать лист хрена, почистить чеснок и нарезать его на дольки.
- Если хотите, чтобы огурцы были готовы уже на следующий день, то перед засолкой нужно обрезать кончики.
- В стеклянную банку или бутыль сложить чеснок, часть укропа и хрена, затем уложить огурцы, а сверху – оставшуюся зелень. Залить рассолом так, чтобы он все покрывал. Банку завязать марлевой салфеткой.
- Оставить огурцы на сутки. В процессе рассол должен стать мутным, а сами огурцы изменить немного цвет.
- Хранить малосольные огурцы в холодильнике.
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Простой рецепт малосольных огурцов
Ингредиенты:
- 1,5 кг огурцов
- 5 зубчиков чеснока
- 3 ст. л. соли
- зеленый укроп
- кипяток
Способ приготовления:
- Тщательно вымыть огурцы. Для быстрого приготовления срезать кончики овощей.
- В чистую банку на дно выложить укроп и порезанный чеснок. Далее плотно укладывать огурцы.
- Сверху положить укроп, добавить соль. Залить огурцы кипятком и накрыть капроновой крышкой.
- Осторожно покрутить банку, чтобы соль растворилась.
- Когда малосольные огурцы остынут, их нужно поставить в холодильник. Блюдо будет готово уже через несколько часов.