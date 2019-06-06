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Все о современных видах депиляции и эпиляции волос

06.06.2019

В современном мире существует много видов депиляции и эпиляции: бритье, гели и кремы для депиляции, восковая депиляция, шугаринг, энзимная и лазерная эпиляция. Подробнее об особенностях каждого из способов удаления нежелательных волос читайте в нашем материале. 

депиляция эпиляция

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Для начала стоит разъяснить разницу между эпиляцией и депиляцией. Ведь многие путают эти два способа, с помощью которых можно избавиться от нежелательных волос. Перед тем как начинать изучать всевозможные манипуляции с нежелательными волосами на коже, учтите, что каждый из методов может вызвать аллергию или другие неприятные последствия. Поэтому рекомендуем тщательно рассмотреть каждый вид эпиляции и депиляции и сопоставить со здоровьем вашей кожи, а также привычками и финансовыми возможностями. Конечно, еще лучше – посоветоваться с профессионалами в этой области.

Эпиляция — это удаление волоса и его корневой части. Фолликулярный аппарат намеренно повреждают, чтобы препятствовать дальнейшему росту волос.

Депиляция — более примитивный и менее эффективный метод удаления волос, чем эпиляция. Во время этой процедуры удаляется лишь волосы, которые находятся на поверхности кожи.

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Виды депиляции и эпиляции

Депиляция (использование бритвы) – это механическое удаление только видимой части волоса, во время которого не затрагивается корень. Проводить процедуру нужно 2–3 раза в неделю. Менять лезвия рекомендуют после 5–7 использований.

Close-up of woman shaving her leg

Плюсы:

  • Доступность
  • Экономность

Минусы:

  • Порезы
  • Волоски быстро отрастают
  • Волоски жесткие, что может привести к раздражениям на коже и зуду

Цена: 200 грн

Депиляторы в виде геля или крема – это химическое разрушение структуры волоса без повреждения корня. Процедура проводится раз в неделю. Перед использованием состава его нужно на короткое время нанести на небольшой участок кожи, чтобы проверить наличие аллергической реакции.

деп кремом

Плюсы:

  • Доступность
  • Относительно невысокая стоимость
  • Волоски отрастают более мягкими и тонкими

Минусы:

  • Ожоги
  • Аллергические реакции

Цена: 300 грн

Биоэпиляция воском – это удаление волос с помощью натурального средства – воска; механическое удаление волоса, которое проводят в среднем раз в месяц.

воском

Плюсы:

  • При регулярном использовании – волос меньше, а их структура тоньше
  • Можно делать как в домашних условиях, так и у специалистов

Минусы:

  • Возможно врастание волос
  • Ожоги

Цена: зависит от зоны, в среднем 700 грн

Биоэпиляция сахаром (шугаринг) – этот способ, как и восковая эпиляция, предусматривает нанесение на тело натуральных веществ. В данном случае – сахара. Делать шугаринг также рекомендуют раз в месяц.

шугаринг

Плюсы:

  • Минимальное количество вросших волосков
  • Если делать регулярно, волос меньше, а их структура тоньше

Минусы:

  • Возможна аллергия

Цена: зависит от зоны, в среднем 800 грн

Энзимная эпиляция – это удаление волос с помощью воздействия на волосяной фолликул белковых ферментов (энзимов) и тепла. Проводится такая процедура раз в месяц.

enzimnaya-epilyaciya2

Плюсы:

  • Безболезненно
  • Минимальное количество вросших волосков
  • Если делать регулярно, волос меньше, а их структура тоньше

Минусы:

  • Возможна аллергия

Цена: 700 грн

Лазерная эпиляция – это процедура устранения волосяных фолликул без повреждения кожи. С помощью воздействия лазера на волосяной фолликул обработанный волос разрушается, выпадает и больше не вырастает. Для полного устранения максимального количества волос (70–95%) рекомендуют пройти курс процедур с интервалом 1,5–3 месяца. Надо провести от 8 процедур, после каждой количество волос уменьшается на 20–30 %. Таким методом пользуется участница восьмого сезона проекта «Холостяк» Галя.

лазерная

Плюсы:

  • Это единственный метод, который эффективно удаляет вросшие волосы

Минусы:

  • Луч воздействует лишь на темные волосы
  • Нежелательное присутствие на солнце до и после процедуры

Цена: зависит от зоны, в среднем ноги обойдутся в 800 грн, а бикини в 900 грн.

Эпилятор – это электрический прибор, который с помощью пластин с корнем удаляет волосы на теле. Процедуру проводят 2–3 раза в месяц.

эпилятором

Плюсы:

  • Доступность
  • Экономность

Минусы:

  • Вросшие волоски
  • Болезненность

Цена: 600 грн

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