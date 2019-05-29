Первый месяц лета – июнь! Вас ждет много интересных дел впереди, а чтобы знать когда лучше их совершать – читайте наш лунный гороскоп на 2019 год.

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Хаял Алекперов утверждает, что самые удачные дни в июне 2019 года это 15, 22 и 30 июня. Именно на эти даты вы можете планировать все самые увлекательные поездки или встречи. Они обязательно пройдут на высшем уровне и запомнятся вам надолго!

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Удачные дни в июне 2019 года для покупок и траты денег

Дни, когда можно давать в долг: 3, 16 июня.

День, когда лучше всего отдать долги: 3 июня.

Дни, когда нужно пересчитывать деньги для улучшения финансового благосостояния: 15 июня.

Хороший день, чтобы брать деньги в долг: 5 июня.

Правильный день для покупки кошелька: 7, 28 июня.

Хороший день для покупки подарков: 2, 26 июня.

Удачные дни для свадьбы и семьи в июне 2019 года

Удачные дни для свадьбы и венчания в мае 2019:2, 8, 9, 12, 15, с 17 по 20, 23 июня.

Подходящие дни для зачатия ребенка: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30 июня.

Удачные дни для посещения врача в июне 2019 года

Дни, подходящие для хирургических операций: 11, 19 июня.

Удачный день для лечения и удаления зубов: 15, 19 июня.

Удачные дни для стрижки и посещения салона в июне 2019 года

Хорошие дни, чтобы постричься: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 30 июня.

Подходящие дни для покраски волос: 1, 4, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 июня.

Удачные дни для маникюра и педикюра: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 30 июня.

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