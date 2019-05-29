Перший місяць літа – червень! Вас чекає багато цікавих справ попереду, а щоб знати коли краще їх скоювати – читайте наш місячний гороскоп на 2019 рік.

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Хаял Алекперов стверджує, що найвдаліші дні в червні 2019 року це 15, 22 і 30 червня. Саме на ці дати ви можете планувати все самі захоплюючі поїздки або зустрічі. Вони обов’язково пройдуть на вищому рівні і запам’ятаються вам надовго!

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Вдалі дні в червні 2019 року для покупок і витрати грошей

Дні, коли можна давати в борг: 3, 16 червня.

День, коли найкраще віддати борги: 3 червня.

День, коли потрібно перераховувати гроші для поліпшення фінансового добробуту: 15 червня.

Хороший день, щоб брати гроші в борг: 5 червня.

Правильний день для покупки гаманця: 7, 28 червня.

Хороший день для покупки подарунків: 2, 26 червня.

Вдалі дні для весілля і родини в червні 2019 року

Вдалі дні для весілля і вінчання в травні 2019: 2, 8, 9, 12, 15, з 17 по 20, 23 червня.

Відповідні дні для зачаття дитини: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30 червня.

Вдалі дні для відвідування лікаря в червні 2019 року

Дні, що підходять для хірургічних операцій: 11, 19 червня.

Вдалий день для лікування і видалення зубів: 15, 19 червня.

Вдалі дні для стрижки та відвідування салону в червні 2019 року

Хороші дні, щоб постригтися: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 30 червня.

Відповідні дні для фарбування волосся: 1, 4, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 червня.

Вдалі дні для манікюру і педикюру: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 30 червня.

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