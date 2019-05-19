В финале песенного конкурса Евровидение-2019 выступила непревзойденная поп-королева Мадонна. Певица исполнила две песни, одна из которых – новый хит! Интересно, что цена 15-минутного выступления звезды составила миллион долларов. Подробнее о выступлении Мадонны читайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – финал от 18.05.2019

Изначально две стороны не сходились в вопросах гонорара и песен исполнительницы. Но, несмотря на все разговоры и сплетни вокруг выступления поп-дивы на Евровидении-2019, Мадонна и организаторы все же пришли к общему решению. Перед своим выступлением поп-дива обратилась со словами поддержки к конкурсантам.

Вы все уже победители! Каждый из вас. И неважно, каким было ваше выступление и каким будет результат. Осуществляйте свои мечты!

Комментатор Сергей Притула подметил, что в составе балета Мадонны был Даниель Сибилли участник проекта «Танцуют все»-7. Также, во время подготовки к выступлению, звезда привезла с собой 135 человек личной команды. Для ее репетиций был построен ангар размером с оригинальную сцену Евровидения-2019. Все усилия и мучения организаторов окупились сполна. Организаторы Евровидения-2019 не обманули, масштаб шоу воистину был грандиозным и однозначно под стать знаменитой американской певицы. Песни однозначно станут хитами и будут звучать отовсюду.

К сожалению, Европейский Языковой Союз предупредил все медиа песенного конкурса Евровидения-2019 о запрете вырезать полное видео выступления Мадонны или фрагменты, делать скрин-шоты, чтобы использовать их для промо конкурса. Согласно меморандуму с общественным медиа, телеканал СТБ обязан соблюдать требования ЭМС.

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