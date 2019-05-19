Євробачення-2019: Мадонна виступила на фіналі пісенного конкурсу

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2019 виступила неперевершена поп-королева Мадонна. Співачка виконала дві пісні, одна з яких – новий хіт! Цікаво, що ціна 15-хвилинного виступу зірки склала мільйон доларів. Детальніше про виступ Мадонни читайте в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитися онлайн-трансляцію фіналу від 18 травня 2019

Спочатку дві сторони не сходилися в питаннях гонорару і пісень виконавиці. Але, незважаючи на всі розмови і плітки навколо виступу поп-діви на Євробаченні-2019, Мадонна і організатори все ж прийшли до спільного рішення. Перед своїм виступом поп-діва звернулася зі словами підтримки до конкурсантів.

Ви всі вже переможці! Кожен з вас. І неважливо, яким був ваш виступ та яким буде результат. Здійснюйте свої мрії!

Коментатор Сергій Притула помітив, що в складі балету Мадонни був Даніель Сібіллі учасник проекту «Танцюють всі»-7. Також, під час підготовки до виступу, зірка привезла з собою 135 чоловік особистої команди. Для її репетицій був побудований ангар, розміром з оригінальну сцену Євробачення-2019. Усі зусилля і муки організаторів окупилися сповна. Організатори Євробачення-2019 не обманули, масштаб шоу воістину був грандіозним і однозначно під стать знаменитої американської співачки. Пісні однозначно стануть хітами і будуть звучати з усіх усюд.

На жаль, Європейський Мовний Союз попередив всі медіа пісенного конкурсу Євробачення-2019 про заборону вирізати повне відео виступу Мадонни або фрагменти, робити скрін-шоти, щоб використовувати їх для промо конкурсу. Згідно з меморандумом з громадським медіа, телеканал СТБ зобов’язаний дотримуватися вимог ЕМС.

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