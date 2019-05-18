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Евровидение-2019: от Великобритании выступит Майкл Райс с песней «Bigger than Us»

18.05.2019

Майкл Райс будет представлять Великобританию на 64-м международном конкурсе Евровидение. Напоминаем, что в прошлом году Райс стал победителем в первой части вокального конкурса BBC One «All Together Now». Подробнее об исполнителе – в материале.

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евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/itsmichaelrice

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Майкл Райс (Michael Rice) – «Bigger than Us»

Майкл Райс

Родился 25 октября 1997 г. (21 год)

Английский исполнитель Майкл Райс (Michael Rice) будет представлять Великобританию на конкурсе Евровидение-2019. Музыкальная карьера Райса началась в 2014 году. Майкл был фанатом международного конкурса с самого детства. Он привлек к себе внимание публики и стал настоящей звездой после того, как его видео на YouTube собрало более четверти миллиона просмотров.

Молодой певец Майкл Райс участвовал в «Х-фактор»-11 в Великобритании. На конкурсе музыкант исполнил композицию Уитни Хьюстон «I Look to You».

Из главных достижений музыканта стоит выделить победу в первой серии BBC One «All Together Now» в прошлом году.

Майкл Райс (Michael Rice) – «I Look to You» (cover Whitney Houston)

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В 2019 году Майкл представит Великобританию на Евровидении с песней  «Bigger than Us» («Больше, чем мы»). Авторы композиции – Лорелл Баркер, Анна-Клара Фолин, Джон Лундвик, Джонас Тандер.

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