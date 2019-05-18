Швейцарию на международном конкурсе представит певец и автор песен из Берна Лука Хэнни (Luca Hänni). Известность пришла к исполнителю в 2012 году после участия в 9 сезоне «Deutschland Sucht Den Superstar». Подробнее об участнике Евровидения-2019 читайте в материале.

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Luca Hänni – «She Got Me»

Лука Хэнни

Родился 8 октября 1994 г. (24 года)

Лука Хэнни родился в семье музыкантов, поэтому и выбор его профессии был очевидным. Первый музыкальный инструмент, которым владел артист, – ударные. После этого он освоил фортепиано, гитару и сам вокал. Лука начал строить сольную карьеру еще в 2012 году, когда ему было всего 17 лет. Именно тогда он стал победителем в немецкой версии «Pop Idol».

Дебютный сингл Луки занял 1 место в топ-чартах Германии, Австрии, Швейцарии. После этого музыкант обрел настоящую популярность и отправился на крупные гастроли, принимал участие в масштабных фестивалях, телешоу. Артист уже успел выиграть такие музыкальные награды: Swiss Music Award и Kids ‘Choice Award.

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В этом году певец Лука Хэнни представит Швейцарию на Евровидении-2019 с песней «She Got Me». Известно, что конкурсная композиция была написана самим музыкантом в соучастии с командой национальных и международных композиторов. Изюминкой трека является его ритмические и ближневосточные элементы.

Выступление Лука Хэнни на Евровидении-2019:

Лука Хенні – «She Got Me»



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