В этом году Германию на песенном конкурсе представит дуэт S!sters, в состав которого входят две талантливые и харизматичные певицы – Карлотта Труман и Лаурита Спинелли. Они получили право поехать на Евровидение-2019, победив в Национальном отборе «Unser Lied für Israel». Подробнее – в материале.

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S!sters – «Sister»

S!sters

S!sters будут представлять Германию на 64-м конкурсе Евровидение. Девушки отправятся в Тель-Авив, поскольку победили в местном отборе «Unser Lied für Israel».

Дата основания дуэта – 2019 год.

NDR (радио- и телекомпания в Германии) специально для песни «Sister» искала двух певиц. Авторы композиции – Лорелл Баркер, Марин Кальтенбахер, Том Элер и Томас Стенгор. Дуэт был создан в процессе проведения Нацотбора. Девушек уже прозвали «едва знакомыми сестрами». 22 февраля харизматичные певицы стали победительницами отбора, получив максимальное количество баллов. Несмотря на то, что девушки знакомы совсем недавно, у них получился очень слаженный дуэт.

Карлотта Труман (Carlotta)

Родилась 19 октября 1999 г. (19 лет)

Певица Карлотта Труман занимается музыкой уже очень давно. Впервые девушка вышла на сцену в 9 лет. Тогда она уверенно заявила о себе в популярном шоу «Суперталант». В 14 лет юная певица влюбила в себя жюри и публику «The Voice Kids» (телеконкурс).

Немецкая певица является также автором песен. Пишет тексты на немецком и английском языках. Участвовала в «Das Supertalent»-3.

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Лаурита Спинелли (Laurita)

Родилась 29 сентября 1992 г. (26 лет)

Карьера Лауры началась с 10 лет, именно тогда певица победила в детском телеконкурсе «Kiddy Contest». К 26 годам жгучая брюнетка уже получила большой опыт на музыкальном поприще. Девушка успела поработать в качестве бэк-вокалистки, работала на подпевках в командах именитых звезд (Сары Коннор, Штефани Хайнцман). В настоящее время певица находится в процессе сочинения и продюсирования песен для своего первого альбома.

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