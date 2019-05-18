Беларусь отстранили от голосования на Евровидении-2019. Громкий скандал произошел из-за утечки информации. Эти данные уже были подтверждены организаторами конкурса. Подробнее о том, почему Беларусь не будет голосовать в финале Евровидения читайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – финал от 18.05.2019

Беларусь не будет голосовать в финале. Данную информацию подтвердили организаторы международного песенного конкурса Евровидение. Дело в том, то произошла утечка информации по поводу голосования жюри.

Известно, что результаты должны быть строго засекречены, что не выполнила Беларусь. Данные попали в интернет, поэтому организаторы аннулировали голоса страны. К слову, члены жюри не голосуют во время трансляции, а за день до этого. Предполагается, что страна хотела отдать максимальные баллы представителю России.

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Напоминаем, что от Белоруссии покорять Евровидение-2019 поехала 16-летняя певица Зена. Сегодня она выступит под номером 19 с песней «Like It».

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