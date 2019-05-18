Білорусь усунули від голосування на Євробаченні-2019. Гучний скандал відбувся через витік інформації. Ці дані вже були підтверджені організаторами конкурсу. Детальніше про те, чому Білорусь не буде голосувати в фіналі Євробачення читайте в матеріалі.

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – фінал від 18.05.2019



Білорусь не буде голосувати в фіналі. Дану інформацію підтвердили організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Справа в тому, що стався витік інформації з приводу голосування журі.

Відомо, що результати повинні бути строго засекречені, цієї умови Білорусь виконати не змогла. Дані потрапили в інтернет, тому організатори анулювали голоси країни. До слова, члени журі не голосують під час трансляції, а за день до цього. Подейкують, що максимальні бали країна могла віддати Росії.

Більше на тему: Євробачення-2019: від Білорусі виступить Зена з піснею «Like іt»

Нагадуємо, що від Білорусі підкорювати Євробачення-2019 поїхала 16-річна співачка Зена. Сьогодні вона виступить під номером 19 з піснею «Like It».

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