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Евровидение-2019: от Ирландии выступит Сара МакТернан с песней «22»

16.05.2019

Ирландию на международном конкурсе Евровидение-2019 представит певица и автор песен Сара МакТернан. Звезда стала известна после участия «The Voice of Ireland»-4. Подробнее о представительнице от Ирландии читайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – второй полуфинал от 16.05.2019евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/sar_ious

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Sarah McTernan  – «22»

Сара МакТернан (Sarah McTernan)

Родилась 11 марта 1994 г. (25 лет)

Сара МакТернан – певица, автор песен. Стала известна благодаря участию в «Голос Ирландии»-4 в 2015 году. На слепых прослушиваниях девушка исполнила песню «Who You Are». Сара настолько хорошо спела, что все судьи развернулись.

Sarah McTernan – «Who You Are»

Ирландская певица для того, чтобы получить больше опыта выступлений, создала группу «The Jeds». Музыкальный коллектив выступает на свадьбах и концертах. Сара играет на скрипке, гитаре, гавайской гитаре, фортепиано, свистке.

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Самое главное достижение Сары – ее двухлетняя дочь Мия, именно она поддерживает ее больше всего. С такой поклонницей и Евровидение-2019 покорять не страшно! К слову, представительница Ирландии выступит уже 16 мая в первой половине второго полуфинала.

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