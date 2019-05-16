Ірландію на міжнародному конкурсі Євробачення-2019 представить співачка і автор пісень Сара МакТернан. Зірка стала відома після участі в «The Voice of Ireland»-4. Детальніше про представницю Ірландії читайте в матеріалі.

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – другий півфінал від 16.05.2019

Sarah McTernan – «22»

Сара МакТернан (Sarah McTernan)

Народилася 11 березня 1994 р. (25 років)

Сара МакТернан – співачка, автор пісень. Стала відома завдяки участі в «Голос Ірландії»-4 в 2015 році. На сліпих прослуховуваннях дівчина виконала пісню «Who You Are». Сара настільки добре заспівала, що всі судді розвернулися.

Sarah McTernan – «Who You Are»

Ірландська співачка для того, щоб отримати більше досвіду виступів, створила гурт «The Jeds». Музичний колектив виступає на весіллях і концертах. Сара грає на скрипці, гітарі, гавайській гітарі, фортепіано, свистку.

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Найголовніше досягнення Сари – її дворічна дочка Мія, саме вона підтримує її найбільше. З такою прихильницею і Євробачення-2019 підкорювати не страшно! До слова, представниця Ірландії виступить вже 16 травня у першій половині другого півфіналу.

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