выходные на майские праздники в 2019 году

Сколько дней будут отдыхать украинцы на майские праздники в 2019 году? Этот вопрос волнует всех жителей нашей страны. Пасха плавно перейдет в майские праздники и подарит дополнительные дни отдыха — целых 5 дней! Подробнее читайте в материале.

В мае украинцев будут ждать сразу два дополнительных выходных дня. В связи с тем, что Пасха отмечается в воскресенье, 28 апреля, Кабмин Украины принял решение продлить выходные до 1 мая включительно. Таким образом, украинцы будут отдыхать в такие дни:

с 27 по 30 апреля (Пасха-2019)

1 мая (День труда)

9 мая (День победы)

Приятным бонусом станет сокращение рабочего дня 8 мая на 1 час. Но суббота, 11 мая, – напротив, станет рабочим днем. В этот день украинцы будут отрабатывать вторник, 30 апреля.

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