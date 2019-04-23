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Выходные на майские праздники в 2019 году: сколько будут отдыхать украинцы

23.04.2019

Сколько дней будут отдыхать украинцы на майские праздники в 2019 году? Этот вопрос волнует всех жителей нашей страны. Пасха плавно перейдет в майские праздники и подарит дополнительные дни отдыха целых 5 дней! Подробнее читайте в материале.

выходные на майские праздники в 2019 году

В мае украинцев будут ждать сразу два дополнительных выходных дня. В связи с тем, что Пасха отмечается в воскресенье, 28 апреля, Кабмин Украины принял решение продлить выходные до 1 мая включительно. Таким образом, украинцы будут отдыхать в такие дни:

  • с 27 по 30 апреля (Пасха-2019)
  • 1 мая (День труда)
  • 9 мая (День победы)

Приятным бонусом станет сокращение рабочего дня 8 мая на 1 час. Но суббота, 11 мая, – напротив, станет рабочим днем. В этот день украинцы будут отрабатывать вторник, 30 апреля.

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