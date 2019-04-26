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Вихідні на травневі свята у 2019 році: скільки відпочиватимуть українці

26.04.2019

Скільки днів відпочиватимуть українці на травневі свята у 2019 році Це питання хвилює всіх жителів нашої країни. Великдень плавно перейде у травневі свята і подарує додаткові дні відпочинку цілих 5 днів! Детальніше читайте в матеріалі.

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У травні українців чекатимуть відразу два додаткові вихідні дні. У зв’язку з тим, що Великдень святкуємо у неділю, 28 квітня, Кабмін України прийняв рішення продовжити вихідні до 1 травня включно. Таким чином, українці відпочиватимуть у такі дні:

  • з 27 по 30 квітня (Великдень-2019)
  • 1 травня (День праці)
  • 9 травня (День Перемоги)

Приємним бонусом стане скорочення робочого дня 8 травня на 1 годину. Але субота, 11 травня, навпаки, стане робочим днем. У цей день українці будуть відпрацьовувати вівторок, 30 квітня.

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