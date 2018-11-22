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Телеканал СТБ / Вихідні в листопаді 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці та як їх проведуть зірки СТБ

Вихідні в листопаді 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці та як їх проведуть зірки СТБ

Телеканал СТБ

Осінь щосили набирає обертів: українці вже встигли відчути її холодний подих, гріючись гарячим глінтвейном. І багатьох цікавить питання, чи чекати в листопаді додаткових вихідних. Скільки вихідних днів буде в листопаді 2018 та як їх проведуть зірки СТБ, читайте в матеріалі.

ноябрь 2018

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Коли вихідні в листопаді 2018

Листопад не балує українців додатковими вихідними. Тому в листопаді буде всього 8 вихідних днів, а саме – суботи та неділі. Разом з цим ми отримуємо 22 робочі дні в цьому місяці. І хоча державних свят не буде, в листопаді українці відзначають важливі дні, про які варто пам’ятати.

Свята в листопаді 2018

  • 9 листопада – День української писемності та мови
  • 17 листопада – День студента
  • 21 листопада – День гідності і свободи на честь Помаранчевої Революції та Революції Гідності

А також 24 листопада українці вшанують пам’ять жертв голодоморів.

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Зірки телеканалу СТБ поділилися планами на вихідні листопада

Учасниця «Холостяк»-8  Анетті Жернова поділилася своїми планами:

Анетті Жернова

«Вихідні я планую провести в Києві. Їх буде дуже мало, адже зараз я працюю над створенням свого проекту».

А от учасниця «Холостяк»-1  Яна Соломко від вихідних не відмовляється:

Яна Соломко

«Кожні свої вихідні та свята я проводжу в заміському готельно-ресторанному комплексі. Люблю природу, поплавати в басейні й покататися на конях».

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Дивно, але тренер «Зважені та щасливі» В’ячеслав Узелков не любить свята, тому що вони збивають графік тренувань:

«Свята вибивають з колії. У ці дні я не можу ні займатися сам, ні тренувати людей. І якщо зал на вихідних буде закритий, то, швидше за все, поїду по гриби зі своїм сином. Колись мене навчив збирати гриби мій тесть, а зараз я намагаюся навчити цьому свого Роберта».

А ось ведучий проекту «Один за всіх»-12 Михайло Присяжнюк відпочинок любить, але зізнається, що можливостей відпочити у нього мало:

«Якщо я не буду у відрядженні та не буду зайнятий іншими справами, то, безумовно, я буду проводити вихідні з родиною. Будь-який вільний час я проводжу з родиною. Але шкода, що вихідних у мене зазвичай немає. На вихідних і святах найчастіше ми з сім’єю відпочиваємо по-різному, але останнім часом вибираємо активний відпочинок. Ми дуже любимо відпочивати в парку: діти  на великах і гіроскутерах. Але бувають дні, коли дуже хочеться відпочити вдома. Тоді ми дивимося фільми, граємо в приставку, настільні ігри та просто спимо».

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Фото: Instagram

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