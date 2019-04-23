Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Куда поехать на майские праздники 2019 в Украине?

23.04.2019

Куда поехать на майские праздники 2019 в Украине? Выходные продлятся пять дней – с 27 апреля по 1 мая включительно. Это прекрасный повод выбраться отдохнуть на природу или разведать живописные уголки Украины. Читайте, куда отправиться отдыхать на майские выходные и как интересно провести время, в нашем материале.

Больше по теме: Где в Киеве можно жарить шашлыки: список разрешенных мест

Винница

Винница

Небольшой и уютный городок, прогулка по которому доставит вам массу удовольствия. Музей-усадьба Пирогова приоткроет подробности жизни хирурга, водонапорная башня предстанет интересным архитектурным сооружением. Соборы и храмы подарят духовное и эстетическое наслаждение, и, само собой, вы сможете насладиться красотой самого большого в Европе плавающего фонтана, который в сопровождении лазерных, световых и музыкальных эффектов входит в список лучших фонтанов мира.

Что еще стоит посмотреть в Виннице: 

  • Центральную улицу Соборную;
  • Музей Коцюбинского;
  • Музей ретро-техники;

Одесса

Одесса достопримечательности

Каждый сезон в этом солнечном городе прекрасен, не исключением становятся и майские праздники. Одесса окутает вас свежим морским воздухом, позволит прогуляться по улицам со старинной архитектурой, насладиться разнообразием бульваров и скверов, величием Потемкинской лестницы, Одесского национального театра оперы и балета, улицей Дерибасовской, шумом моря и настроением веселого города. Наскучили городские джунгли? Поезжайте в «украинскую Венецию» город Вилково, отметьтесь на «Нулевом километре», город Измаил или в Белгород-Днестровскую крепость. Такой отдых на майские праздники 2019 подойдет и для компании друзей, и для всей семьи.

Что еще стоит посмотреть в Одессе: 

  • Тещин мост;
  • Воронцовский дворец;
  • Археологический музей;
  • Музей западного и восточного искусства;
  • Областная филармония;
  • Одесские катакомбы;

Больше по теме: Подборка лучших пляжей Одессы

Ужгород

Ужгород что посмотреть

В невероятную атмосферу на майские праздники 2019 вас перенесет Ужгород. С каждым годом он привлекает все больше туристов, и не зря. Маленькие улочки окутывают своим шармом, Ужгородский замок пленяет величеством и таинственностью, ботанический сад и липовая алея раскроют перед вами все прелести весны. Также вы сможете посетить различные церкви, среди них и церковь Святой Анны (Горянская ротонда), строительство которой датируется 14 – 15 веками. Более того, отправившись в Ужгород в период майских праздников, вы сможете оценить захватывающее зрелище – цветение сакур. Побывав в Ужгороде, вы также можете наведаться в Тернополь или Львов.

Что еще стоит посмотреть в Ужгороде: 

  • Скансен;
  • Ботанический сад;
  • Синагога;
  • «Совиное гнездо»;
  • Мини-скульптуры Михаила Колодко;

Чернигов

чернигов что посмотреть

Один из древнейших городов Украины, один из самых значимых городов времен Киевской Руси до сих пор привлекает туристов во всего мира. Тут сохранился оборонительный комплекс с двенадцатью орудиями, который является визитной карточкой города с прекрасным видом на Десну. Не забудьте посетить по дороге в Чернигов маленький, но живописный городок Козелец, где находиться собор Рождества Богородицы сооруженный в 1752 году. Этот собор уникален своим деревянным иконостасом.

Что еще стоит посмотреть в Чернигове: 

  • Борисоглебский собор;
  • Екатеринская церковь;
  • Ильинская церковь;
  • Антониевы пещеры;
  • Дом Мазепы;
  • Спасо-Преображенский собор;
  • Пятницкая церковь;

Харьков

Харьков достопримечательности

Бывшая столица Украины может удивить даже бывалого путешественника – тут прекрасно переплетаются история и архитектура. Также, организуйте экскурсию в харьковскую область, ведь тут сохранилось множество дворцов, усадьб и соборов: дворец Шидловских, Шаровский дворец, усадьба «Натальевка», Краснокутский дендропарк. А Пархомовский музей и вовсе называют «сельским Эрмитажем»! Здесь вы можете увидеть картины Пабло Пикассо, Малевича, Васнецова, Рериха, Гогена и прочих великих художников. Обязательно посетите город Соледар, в котором добывают соль в 300 км тоннелях на 200 метровой глубине, в которых расположился целый небольшой городок с настоящим футбольным полем, кафе и даже санаторием!

Что еще стоит посмотреть в Харькове: 

  • Площадь Свободы;
  • Набережная и парк «Стрелка»;
  • «Зеркальная струя»;
  • Благовещенский собор;
  • Покровский собор;
  • Успенский собор;
  • Ботанический парк;
  • Музей секса;

Больше по теме: Недорогой отдых на море в Украине: список мест

Николаев

николаев что посмотреть

Интересный вариант на майские праздники 2019 и недооцененный многими путешественниками – Николаев. Колоритный портовый город покорит разнообразием направлений: посетите Кинбурнскую косу, античный греческий город Ольвию, Тилигульский лиман, остров Березань, Актовский каньон или попробуйте силы на порогах Южного Буга! 

Что еще стоит посмотреть в Николаеве:

  • Очаковский порт;
  • Флотский бульвар;
  • Музей судостроения;
  • Церковь Александра Невского;
  • Николаевский зоопарк;

Карпаты

Карпаты куда поехать

Если вы хотите воссоединиться с природой на майские праздники 2019 еще больше – смело отправляйтесь в Карпаты. В зависимости от выбранной области, здесь вы найдете впечатляющие горские вершины, красивейшие украинские водопады, живописные озера, среди которых и самое большое озеро Карпат, а также одно из самых красивых в Украине – Синевир, уникальную Долину нарциссов, оздоровительные процедуры и источники, активные покорения горских склонов, прогулки на лошадях, экстремальный рафтинг и многое другое. Любой выбранный отдых в Карпатах сопроводит вас колоритной кухней, местным гостеприимством и невероятно чистым свежим воздухом.

Больше по теме: Что взять с собой на пикник: топ-10 необходимых вещей от Надежды Матвеевой

Надеемся, что наши варианты того, куда поехать на майские праздники 2019 в Украине, помогут вам выбрать интересный отдых по душе и отправиться навстречу весенним приключениям!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить