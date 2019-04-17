Представить жизнь без сладкого очень сложно. Но можно ли совместить принципы здорового питания с желанием скушать что-то вкусное? Ответ на этот вопрос знает тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемская. Как правильно питаться и чем заменить сладкое в рационе, читайте в нашем материале.

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Отказ от сладостей — один из главных принципов здорового питания. Кажется, что представить жизнь без вкусной еды почти невозможно. Но заменить сладкое полезными альтернативами важно для вашего самочувствия.

Тренер шоу «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемская знает секрет правильного питания и рекомендует всем позаботиться о своем здоровье, отказавшись от сладостей:

«Чаще всего мы хотим сладости в моменты стресса, когда нужно быстро восполнить расход энергии. Сахар в организме сразу превращается в глюкозу, которая моментально усваивается и восстанавливает силы. Глюкоза – основной источник энергии для обмена веществ, питания тканей мозга, работы мышц. Но ког­да вы получаете ее с куском торта или пирожного, ее уровень в крови резко возрастает. И тогда глюкоза превращается в «сладкую смерть»!»



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina) 15 Апр 2019 в 12:34 PDT

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Правила здорового питания от Марины Боржемской :

Кушайте больше продуктов с низким гликемическим индексом – овощей, твердых сортов макарон, гречки. Организм долго их перерабатывает, поддерживая нормальный уровень глю­козы в крови.

Кушайте фрукты, сухофрукты, натуральную пастилу, самодельные фруктовые желе, орехи.

Откажитесь от ритуалов, связанных со сладостями. К примеру, послеобеденного чая с коллегами.

Не вознаграждайте себя сладостями. Это формирует нездоровую связь. Поощряйте себя чем-нибудь несъедобным или откладывайте деньги, которые собирались потратить на сладкое, в копилку.

Замените покупные сладости на домашние ПП-вкусняшки.

А премьера девятого сезона самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі» состоится осенью 2019 года.

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