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Евровидение-2019: Верка Сердючка выступит на песенном конкурсе

16.04.2019

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки все-таки выступит на Евровидении-2019. Об этом сообщает официальный сайт международного конкурса. Когда именно мы увидим выступление и какая песня будет исполнена в Тель-Авиве, читайте в материале.

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евровидение 2019 верка сердючка

Фото взято из источника: eurovision.tv

На сайте Евровидения-2019 официально подтверждено выступление Верки Сердючки на конкурсе. Украинская артистка устроит шоу в одном из интервал-актов. Композиция, с которой выступит Сердючка, называется «Toy». Именно с ней Нетта Барзилай получила заветную победу на Евровидении-2018.

Напоминаем, что ранее официально было подтверждено, что поп-дива Мадонна также выступит на Евровидении-2019. Сейчас же на официальном сайте сказано, что переговоры продолжились и гонорар за выступление певицы поднялся до 1,3 миллиона долларов за две песни.  

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Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая.

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