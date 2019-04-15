Билеты на Евровидение-2019: вторая волна продажи

Организаторы Евровидения-2019 сообщили дату второй волны продажи билетов на песенный конкурс. Напоминаем, что дата первого полуфинала – 14 мая, второго полуфинала – 16 мая, финала – 18 мая. Поклонники международного конкурса смогут приобрести заветный билет на Евровидение с 16 апреля. Подробнее – в материале.

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Евровидение-2019 уже совсем скоро, и если некоторые поклонники песенного конкурса не успели приобрести билеты, то у них есть еще шанс. Покупку можно будет осуществить с 16 апреля с 17:00. Билеты поступят в продажу через официального партнера «Leaan».

Ранее организаторы Евровидения временно приостановили продажу билетов из-за того, что сотни билетов, предназначенные обычным зрителям, были проданы международной элите. Известно, что все они были аннулированы, после чего снова поступили в продажу.

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Напоминаем, в этом году Украина не принимает участия в Евровидении-2019 и проголосовать за понравившегося конкурсанта не сможет. Несмотря на это, НОТУ будет транслировать международный конкурс.

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