Квитки на Євробачення-2019: друга хвиля продажу

Організатори Євробачення-2019 повідомили дату другої хвилі продажу квитків на пісенний конкурс. Нагадуємо, що дата першого півфіналу – 14 травня, другого півфіналу – 16 травня, фіналу – 18 травня. Шанувальники міжнародного конкурсу зможуть придбати заповітний квиток на Євробачення з 16 квітня. Детальніше – в матеріалі.

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Євробачення-2019 вже зовсім скоро, і якщо деякі шанувальники пісенного конкурсу не встигли придбати квитки, то в них ще є шанс. Купівлю можна буде здійснити з 16 квітня з 17:00. Квитки надійдуть у продаж через офіційного партнера «Leaan».

Раніше організатори Євробачення тимчасово призупинили продаж квитків через те, що сотні квитків, призначені звичайним глядачам, були продані міжнародній еліті. Відомо, що всі вони були анульовані, після чого знову надійшли у продаж.

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Нагадуємо, що цього року Україна не братиме участі в Євробаченні-2019 і проголосувати за вподобаного конкурсанта не зможе. Незважаючи на це, НСТУ буде транслювати міжнародний конкурс.

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