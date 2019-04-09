Пасха – это лучшее время для семейных традиций и приготовления блюд по рецептам, написанных от руки в старых тетрадях. Семейным рецептом пасхального кулича с творогом поделилась участница «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Яблонская. Пошаговый рецепт приготовления читайте в материале.

Пасха 2019: лучшие рецепты

Ингредиенты:

творог – 450 г

сахар – 150 г

ванильный сахар – 10 г

крем-сыр или сметана 30% – 50 г

яйца – 260 г

мука – 20 г

манка – 50 г

соль – щепотка

цедра одного лимона

изюм белый – 30 г

изюм черный – 30 г

клюква сушеная – 30 г

цукаты лимона – 30 г

коньяк – 50 г

вода – 50 г

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Пошаговый рецепт приготовления:

На ночь замочите изюм, клюкву и цукаты в воде и коньяке. Смешиваем яйца с сахаром, затем добавляем в творог и тщательно вымешиваем. Добавляем оставшиеся ингредиенты. Выливаем в силиконовую форму. Если такой нет, можно в любую другую, предварительно смазав ее сливочным маслом и посыпав манкой. Выпекаем при температуре 180 градусов 55 – 60 минут.

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Источник: Instagram – chefyablonska

Приятного аппетита!

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