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Звезда Нацотбора на Евровидение-2019 родила сына

08.04.2019

Во время Национального отбора на Евровидение одна из участниц Freedom Jazz Анастасия была в положении. Звезда сообщила радостную новость на своей странице в Instagram  2 апреля она родила мальчика. Подробнее читайте в материале.

евровидение 2019 фридом джаз

Фото взято из источника: instagram.com/anastasiiamalega

Звезда украинского Нацотбора-2019, участница Freedom Jazz Анастасия Малега, 2 апреля родила сына. Об этом джазетка сообщила в Instagram: «Ну, кто там на 2 апреля ставки делал? Везунчики, шлю гонца за шампанским». Счастливая мама сообщила, что мальчик родился весом 4 килограмма 610 граммов, ростом 57 сантиметров.


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Ну, кто там на 2е апреля ставки делал? Везунчики Шлю гонца за шампанским!!!

Публикация от Anastasiia Malega (@anastasiiamalega)

Напоминаем, что коллектив Freedom Jazz являлся одним из фаворитов Национального отбора и занял почетное третье место. После отказа MARUV участвовать в конкурсе KAZKA, которая заняла второе место, и джазетки вслед за группой отказались от поездки в Тель-Авив на Евровидение-2019.  

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Редакция STB.UA поздравляет артистку с появлением на свет малышка. Желаем здоровья ангелочку и его маме Анастасии Малеге. Напоминаем, что у звездной мамы это уже не первый ребенок. Джазетка вместе со своим мужем Романом Солуком воспитывают еще и красавицу дочь.

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