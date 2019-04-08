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Зірка Нацвідбору на Євробачення-2019 народила сина

08.04.2019

Під час Національного відбору на Євробачення одна з учасниць Freedom Jazz Анастасія була при надії. Зірка повідомила радісну новину на своїй сторінці в Instagram –  2 квітня вона народила хлопчика. Детальніше читайте в матеріалі.

євробачення 2019 фрідом джаз

Фото взято з джерела: instagram.com/anastasiiamalega

Зірка українського Нацвідбору-2019, учасниця Freedom Jazz Анастасія Малега, 2 квітня народила сина. Про це джазетка повідомила в Instagram: «Ну, хто там на 2 квітня ставки робив? Щасливчики, шлю гінця по шампанське». Щаслива мама повідомила, що хлопчик народився завважки 4 кілограми 610 грамів, зростом 57 сантиметрів.


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Ну, кто там на 2е апреля ставки делал? Везунчики Шлю гонца за шампанским!!!

Публикация от Anastasiia Malega (@anastasiiamalega)

Нагадуємо, що Freedom Jazz були фаворитами Національного відбору і зайняли почесне третє місце. Після відмови MARUV брати участь в конкурсі KAZKA, яка посіла друге місце, і джазетки слідом за гуртом відмовилися від поїздки до Тель-Авіва на Євробачення-2019.

Більше на тему: Freedom-jazz: 7 цікавих фактів про учасника Нацвідбору 

Редакція STB.UA вітає артистку з появою на світ малюка. Бажаємо здоров’я ангелочку і його мамі Анастасії Малезі. Нагадуємо, що у зіркової мами це вже не перша дитина. Джазетка разом зі своїм чоловіком Романом Солукою виховують ще й красуню донечку.

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