Під час Національного відбору на Євробачення одна з учасниць Freedom Jazz Анастасія була при надії. Зірка повідомила радісну новину на своїй сторінці в Instagram – 2 квітня вона народила хлопчика. Детальніше читайте в матеріалі.

Зірка українського Нацвідбору-2019, учасниця Freedom Jazz Анастасія Малега, 2 квітня народила сина. Про це джазетка повідомила в Instagram: «Ну, хто там на 2 квітня ставки робив? Щасливчики, шлю гінця по шампанське». Щаслива мама повідомила, що хлопчик народився завважки 4 кілограми 610 грамів, зростом 57 сантиметрів.

Нагадуємо, що Freedom Jazz були фаворитами Національного відбору і зайняли почесне третє місце. Після відмови MARUV брати участь в конкурсі KAZKA, яка посіла друге місце, і джазетки слідом за гуртом відмовилися від поїздки до Тель-Авіва на Євробачення-2019.

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Редакція STB.UA вітає артистку з появою на світ малюка. Бажаємо здоров’я ангелочку і його мамі Анастасії Малезі. Нагадуємо, що у зіркової мами це вже не перша дитина. Джазетка разом зі своїм чоловіком Романом Солукою виховують ще й красуню донечку.

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