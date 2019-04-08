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Джамала – «Solo»: новый хит певицы попал сразу в два чарта Великобритании

08.04.2019

Еще в феврале на сцене украинского Нацотбора-2019 мы лицезрели телевизионную премьеру от Джамалы с песней «Solo».  Композиция попала в два чарта Великобритании – Upfront Club и Commercial Pop Top 30. Подробнее о новой песне судьи Нацотбора на Евровидение – в материале.

джамала Solo

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23 февраля, во время финала украинского Нацотбора на Евровидение-2019, судья песенного конкурса Джамала порадовала поклонников телевизионной премьерой песни «Solo». Сейчас же композиция находится сразу в двух чартах Великобритании:

  • Upfront Club 30 – седьмая позиция;
  • Commercial Pop Top 30 – восьмая позиция.

Уже в мае мы сможем насладиться премьерой клипа на хит «Solo» от певицы Джамалы. Известно, что композиция записана с тремя американскими сонграйтерами. Во главе всего процесса стоял Брайан Тодд (саунд-продюсер, композитор). Его работы входили в топы хит-парадов в США и Великобритании и даже были номинированы на Грэмми. 

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Jamala – «Solo»

По словам Брайана, «Solo» написана специально для Джамалы. Его вдохновением стали ее вокал и прекрасный тембр голоса певицы.

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