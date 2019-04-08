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Джамала – «Solo»: новий хіт співачки потрапив одразу у два чарти Великої Британії

08.04.2019

Ще в лютому на сцені українського Нацвідбору-2019 ми бачили телевізійну прем’єру від Джамали з піснею «Solo». Композиція потрапила у два чарти Великої Британії – Upfront Club і Commercial Pop Top 30. Детальніше про нову пісню судді Нацвідбору на Євробачення – в матеріалі.

джамала Solo

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23 лютого, під час проведення фіналу українського Нацвідбору на Євробачення-2019, суддя пісенного конкурсу Джамала порадувала шанувальників телевізійною прем’єрою пісні «Solo». Наразі композиція потрапила одразу у два чарти Великої Британії:

  • Upfront Club 30 – сьома позиція;
  • Commercial Pop Top 30 – восьма позиція.

Вже у травні ми зможемо насолодитися прем’єрою відеокліпу на хіт «Solo» від співачки Джамали. Відомо, що композиція записана з трьома американськими сонграйтерами. На чолі всього процесу стояв Брайан Тодд (саунд-продюсер, композитор). Його роботи входили в топи хіт-парадів у США і Великій Британії та навіть були номіновані на Греммі. 

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Jamala – «Solo»

За словами Брайана, «Solo» написана спеціально для Джамали. Його натхненням стали вокал і прекрасний тембр голосу співачки.

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