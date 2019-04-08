Что приготовить на пикник: топ-5 лучших блюд

Пасха в 2019 году припадает 28 апреля, воскресенье, и украинцев ждут дополнительные выходные. Это прекрасная возможность организовать досуг на свежем воздухе. Что приготовить на пикник, чтобы максимально насладиться отдыхом? Читайте в нашем материале топ-5 лучших рецептов блюд.

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Наступает сезон пикников на природе. Какие блюда можно еще приготовить, кроме шашлыков? Пока готовится мясо, прекрасно утолить голод помогут разнообразные закуски. Простые и вкусные рецепты помогут вам прекрасно провести время, не затрачивая лишних усилий.

Лаваш с зеленью, сыром и морковью

Ингредиенты:

Лаваш — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Сыр твердый — 150 г

Сырок плавленный — 150 г

Майонез — 50 г

Зелень по вкусу

Приготовление:

Натрите сыр, плавленный сырок и морковь на крупную терку. Мелко нарежьте зелень. Добавьте майонез и перемешайте. Разложите лист лаваша. Распределите начинку равномерно по всей поверхности. Скрутите лаваш в плотный рулет и нарежьте на небольшие рулетики.

Хумус

Хумус можно прекрасно сочетать не только с гриссини и крекерами, но и со стеблями сельдерея, огурцами, сладким перцем и спаржей. Попробуйте также хумус из фасоли от Юрия Ковриженко или закуску из запеченной свеклы и фасоли.

Ингредиенты:

Нут — 100 г

Лимонный сок — 10 мл

Оливковое масло — 20 мл

Зира измельченная — 0,5 ч. л.

Копченая паприка — 5 г

Тахина — 40 г

Приготовление:

Промойте и замочите нут в большой количестве воды на 10—15 часов. Слейте воду, варите нут 2 часа. Не солите! Отвар процедите в отдельную посуду. Пюрируйте нут в блендере до однородной консистенции, постепенно добавляя отвар. В полученную массу добавьте оливковое масло, лимонный сок и специи. Снова все тщательно взбейте.

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Быстрые слоеные пирожки

Такие быстрые пирожки можно готовить с любыми начинками на свой вкус: сыр, колбаса, шпинат, фета, зелень, яйца. Попробуйте также простой рецепт пирога со шпинатом и творогом.

Ингредиенты:

Слоенное тесто — 1 уп.

Колбаса — 200 г

Сыр — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Зелень по вкусу

Приготовление:

Нарежьте мелко колбасу. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко нарежьте. Перемешайте между собой. Раскатываем тесто и выкладываем начинку. Скручиваем тесто рулетом, который потом нарезаем кружочками. На застеленный пергаментом противень выкладывайте кружочки, сверху смазывая яйцом. Запекайте 15 минут в предварительно разогретой до 220 градусов духовке.

Фрукты и овощи на шпажках

Такие легкие и быстрые закуски можно комбинировать на свой вкус. От классических с сыром и ветчиной до фруктовых ассорти.

Ингредиенты:

Ветчина — 200 г

Сыр — 200 г

Маслины — 100 г

Помидоры — 200 г

Болгарский перец — 200 г

Приготовление:

Ветчину и сыр нарежьте кубиками. Помидоры и перец нарежьте на пластинки. Возьмите шпажку и нанизывайте поочередно на нее все ингредиенты.

Сырные лепешки

Ингредиенты:

Творог — 200 г

Йогурт без добавок — 200 г

Яйца куриные — 2 шт.

Мука — 100 г

Куриная грудка отварная — 100 г

Твердый сыр — 100 г

Зеленый лук — по вкусу

Специи — по вкусу

Приготовление:

Натрите сыр на крупной терке. Смешайте творог, яйца, муку и специи. Вымесите тесто. Разделите полученное тесто на 2 части, добавив в одну из них зеленый лук. Разогрейте сковороду, вылейте 0,5 стакана теста. Накройте крышкой на 3 минуты. После поднимите крышку и посыпьте сыром и залейте остатками теста. Снова накройте крышкой на 4 минуты. Переверните лепешку и жарьте под крышкой еще 2 минуты.

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Приятного отдыха и хорошего настроения!

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