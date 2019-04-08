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Что приготовить на пикник: топ-5 лучших блюд

08.04.2019

Пасха в 2019 году припадает 28 апреля, воскресенье, и украинцев ждут дополнительные выходные. Это прекрасная возможность организовать досуг на свежем воздухе. Что приготовить на пикник, чтобы максимально насладиться отдыхом? Читайте в нашем материале топ-5 лучших рецептов блюд. 

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Наступает сезон пикников на природе. Какие блюда можно еще приготовить, кроме шашлыков? Пока готовится мясо, прекрасно утолить голод помогут разнообразные закуски. Простые и вкусные рецепты помогут вам прекрасно провести время, не затрачивая лишних усилий.

Лаваш с зеленью, сыром и морковью

Лаваш с зеленью, сыром и морковью рецепт

Ингредиенты:

  • Лаваш — 1 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Сыр твердый — 150 г
  • Сырок плавленный — 150 г
  • Майонез — 50 г
  • Зелень по вкусу

Приготовление: 

  1. Натрите сыр, плавленный сырок и морковь на крупную терку.
  2. Мелко нарежьте зелень. Добавьте майонез и перемешайте.
  3. Разложите лист лаваша. Распределите начинку равномерно по всей поверхности.
  4. Скрутите лаваш в плотный рулет и нарежьте на небольшие рулетики.

Хумус

Хумус рецепт

Хумус можно прекрасно сочетать не только с гриссини и крекерами, но и со стеблями сельдерея, огурцами, сладким перцем и спаржей. Попробуйте также хумус из фасоли от Юрия Ковриженко или закуску из запеченной свеклы и фасоли.

Ингредиенты:

  • Нут — 100 г
  • Лимонный сок — 10 мл
  • Оливковое масло — 20 мл
  • Зира измельченная — 0,5 ч. л.
  • Копченая паприка — 5 г
  • Тахина — 40 г

Приготовление: 

  1. Промойте и замочите нут в большой количестве воды на 10—15 часов.
  2. Слейте воду, варите нут 2 часа. Не солите! Отвар процедите в отдельную посуду.
  3. Пюрируйте нут в блендере до однородной консистенции, постепенно добавляя отвар.
  4. В полученную массу добавьте оливковое масло, лимонный сок и специи. Снова все тщательно взбейте.

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Быстрые слоеные пирожки

Быстрые слоенные пирожки рецепт

Такие быстрые пирожки можно готовить с любыми начинками на свой вкус: сыр, колбаса, шпинат, фета, зелень, яйца. Попробуйте также простой рецепт пирога со шпинатом и творогом.

Ингредиенты:

  • Слоенное тесто — 1 уп.
  • Колбаса — 200 г
  • Сыр — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Зелень по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте мелко колбасу. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко нарежьте. Перемешайте между собой.
  2. Раскатываем тесто и выкладываем начинку.  Скручиваем тесто рулетом, который потом нарезаем кружочками.
  3. На застеленный пергаментом противень выкладывайте кружочки, сверху смазывая яйцом.
  4. Запекайте 15 минут в предварительно разогретой до 220 градусов духовке.

Фрукты и овощи на шпажках

Фрукты и овощи на шпажках рецепт

Такие легкие и быстрые закуски можно комбинировать на свой вкус. От классических с сыром и ветчиной до фруктовых ассорти.

Ингредиенты:

  • Ветчина — 200 г
  • Сыр — 200 г
  • Маслины — 100 г
  • Помидоры — 200 г
  • Болгарский перец — 200 г

Приготовление:

  1. Ветчину и сыр нарежьте кубиками.
  2. Помидоры и перец нарежьте на пластинки.
  3. Возьмите шпажку и нанизывайте поочередно на нее все ингредиенты.

Сырные лепешки

Сырные лепешки рецепт

Ингредиенты:

  • Творог —  200 г
  • Йогурт без добавок — 200 г
  • Яйца куриные —  2 шт.
  • Мука —  100 г
  • Куриная грудка отварная —  100 г
  • Твердый сыр —  100 г
  • Зеленый лук —  по вкусу
  • Специи —  по вкусу

Приготовление:

  1. Натрите сыр на крупной терке.
  2. Смешайте творог, яйца, муку и специи. Вымесите тесто.
  3. Разделите полученное тесто на 2 части, добавив в одну из них зеленый лук.
  4. Разогрейте сковороду, вылейте 0,5 стакана теста. Накройте крышкой на 3 минуты. После поднимите крышку и посыпьте сыром и залейте остатками теста. Снова накройте крышкой на 4 минуты.
  5. Переверните лепешку и жарьте под крышкой еще 2 минуты.

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Также захватите с собой легкие закуски: свекольные чипсы, пряные огурцы по-корейски или закуску из сала с чесноком!

Приятного отдыха и хорошего настроения!

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