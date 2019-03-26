«Наречена для тата» ищет участников для нового сезона

Любимый проект «Наречена для тата» ищет героев для нового сезона! Мечтаете о счастливой семье, но вы — одиноки? С 1 апреля семейное реалити начинает кастинг. Регистрируйтесь прямо сейчас, чтобы найти свою любовь! Подробности — в материале.

Невероятный проект «Наречена для тата» продолжает помогать одиноким сердцам. Вы мечтаете построить крепкие отношения? Семейное реалити-шоу дает шанс создать полноценную семью и найти вторую половинку, которая полюбит не только вас, но и вашего ребенка.

Одинокие люди со всех уголков Украины найдут свое счастье. Все желающие могут зарегистрироваться и прийти на кастинг проекта. Заполните анкету на сайте — сделайте шаг к своей мечте!

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