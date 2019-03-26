«Наречена для тата» шукає учасників для нового сезону

Улюблений проект «Наречена для тата» шукає героїв для нового сезону! Мрієте про щасливу сім’ю, але ви — самотні? З 1 квітня сімейне реаліті розпочинає кастинг. Реєструйтеся вже зараз, щоб знайти своє кохання! Подробиці — у матеріалі.

Неймовірний проект «Наречена для тата» продовжує допомагати самотнім серцям. Ви мрієте побудувати міцні стосунки? Сімейне реаліті-шоу дає шанс створити повноцінну сім’ю та знайти другу половинку, яка полюбить не лише вас, а й вашу дитину.

Самотні люди з усіх куточків України знайдуть своє щастя. Всі охочі можуть зареєструватися та прийти на кастинг проекту. Заповніть анкету на сайті — зробіть крок до своєї мрії!

Ви — самотня жінка, яка не боїться стосунків із чоловіком, у якого є діти? Тоді заповнюйте бланк: АНКЕТА ДЛЯ ЖІНОК

Ви — чоловік з дітьми, який вже довго у пошуках коханої дівчини? Пишіть нам просто зараз: АНКЕТА ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

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