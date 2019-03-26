PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Наречена для тата» шукає учасників для нового сезону

26.03.2019

Улюблений проект «Наречена для тата» шукає героїв для нового сезону! Мрієте про щасливу сім’ю, але ви — самотні? З 1 квітня сімейне реаліті розпочинає кастинг. Реєструйтеся вже зараз, щоб знайти своє кохання! Подробиці — у матеріалі.  

наречена для тата кастинг

Неймовірний проект «Наречена для тата» продовжує допомагати самотнім серцям. Ви мрієте побудувати міцні стосунки? Сімейне реаліті-шоу дає шанс створити повноцінну сім’ю та знайти другу половинку, яка полюбить не лише вас, а й вашу дитину.

Самотні люди з усіх куточків України знайдуть своє щастя. Всі охочі можуть зареєструватися та прийти на кастинг проекту. Заповніть анкету на сайті — зробіть крок до своєї мрії!

Ви — самотня жінка, яка не боїться стосунків із чоловіком, у якого є діти? Тоді заповнюйте бланк: АНКЕТА ДЛЯ ЖІНОК

Ви — чоловік з дітьми, який вже довго у пошуках коханої дівчини? Пишіть нам просто зараз: АНКЕТА ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

Читайте більше цікавих новин в Viber и Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати