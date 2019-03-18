Гороскоп на 19 марта 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 19 марта 2019 года расскажет, что будет в этот вторник. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.
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Овен
Сегодня ваш друг может повести себя некрасиво и даже в чем-то подставить вас. Возможна ссора из-за денег.
Телец
Избавляйтесь от скелетов в шкафу, открывайте все карты, сейчас не стоит держать секреты.
Близнецы
Если планируется поездка, будьте аккуратны, можете потерять документы или опоздать на транспорт. Кстати, поездка может быть именно из-за ребенка.
Рак
По работе предвидятся приятные перемены. Возможно, это новое оборудование или переезд, но работать станет легче.
Лев
К вам на работу должны прийти новые люди в коллектив. Отнеситесь к ним с пониманием.
Дева
С коллегами в этот период могут быть сложные отношения. На работе сейчас не самый лучший период.
Весы
Даже временная смена обстановки в этот день пойдет вам на пользу. Переезжайте или просто уезжайте куда-то на несколько дней.
Скорпион
В этот день полученные от курсов или книг знания перевернут ваше сознание с ног на голову!
Стрелец
В финансовом плане вас ждет большая удача. Вы обязательно заключите хорошую сделку в этот день.
Козерог
С начальством состоится доверительный разговор в этот день, и может даже пойти речь о повышении.
Водолей
У Водолеев сейчас могут быть трудные отношения с родственником. С его стороны будет игнор и непонимание, может даже дойти до обмана.
Рыбы
Помогайте кому-то просто так. Выручайте или спасайте, вам желательно заняться сегодня безвозмездным трудом.
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