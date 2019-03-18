Гороскоп на 19 березня 2019 року розповість, що буде в цей вівторок. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Сьогодні ваш друг може повестися негарно і навіть у чомусь підставити вас. Можлива сварка через гроші.

Телець

Позбавляйтеся скелетів у шафі, відкривайте всі карти, зараз не варто тримати секрети.

Близнюки

Якщо плануєте поїздку, будьте обережні, можете загубити документи або запізнитися на транспорт. До речі, поїздка може бути саме через дитину.

Рак

По роботі передбачаються приємні зміни. Можливо, це нове обладнання або переїзд, але працювати стане легше.

Лев

До вас на роботу повинні прийти нові люди в колектив. Поставтеся до них з розумінням.

Діва

З колегами в цей період можуть бути складні взаємини. На роботі зараз не найкращий період.

Терези

Навіть тимчасова зміна обстановки в цей день піде вам на користь. Переїжджайте або просто їдьте кудись на кілька днів.

Скорпіон

У цей день отримані від курсів або книг знання перевернуть вашу свідомість з ніг на голову!

Стрілець

У фінансовому плані вас чекає велика удача. Ви обов’язково укладете хорошу угоду в цей день.

Козеріг

З начальством відбудеться довірлива розмова в цей день, і може навіть йтися про підвищення.

Водолій

У Водоліїв зараз можуть бути важкі стосунки з родичем. З його боку буде ігнор і нерозуміння, може навіть дійти до обману.

Риби

Допомагайте комусь просто так. Рятуйте або підтримайте, вам бажано зайнятися сьогодні безоплатною працею.

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