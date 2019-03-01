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«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 1: на кастинг придет «Бог мяса» и «Винник»

01.03.2019

2 марта в 19:00 на экранах появится долгожданное кулинарное шоу «МастерШеф. Профессионалы». В первом выпуске мы увидим не только новых судей, но и очень необычных участников кастинга! Подробнее смотрите уже в эту субботу на телеканале СТБ.

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Впервые на телеканале СТБ выйдет шоу «МастерШеф. Профессионалы»:

  • В составе жюри произойдут изменения: к Эктору Хименесу-Браво присоединятся Елизавета Глинская и Владимир Ярославский.
  • Среди претендентов на участие в шоу окажутся уже не привычные аматоры, а настоящие профессионалы! Именитые шефы будут стараться изо всех сил, чтобы впечатлить судей.
  • Также на проект придут два особенных кулинара: один величает себя Богом мяса, а второй — ну, очень похож на известного украинского певца…

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Все это увидим совсем скоро на телеканале СТБ!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 1: на кастинг придет «Бог мяса» и «Винник»

В 1 выпуске Мастер Шеф Профессионалы мы увидим необычных кулинаров. Подробности 1 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 1: на кастинг придет «Бог мяса» и «Винник»

В 1 выпуске Мастер Шеф Профессионалы мы увидим необычных кулинаров. Подробности 1 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале

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